La 7e Assemblée générale de la Fédération des présidents des chambres de commerce et d’industrie de la CEDEAO (Fewacci) s’est tenue à Kaolack dans un contexte de Foire international de Kaolack (Fika). Des projets ont été ficelés, notamment dans le domaine du transport maritime.

Les membres de la Fédération des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture de l’Afrique de l’Ouest se sont réunis pendant deux jours à Kaolack. Les discussions ont tourné autour du projet de transport maritime qui a été scellé. Un projet que la Fédération des chambres de commerce des d’industrie de la CEDEAO (Fewacci) a été initié pour faciliter l’utilisation du corridor maritime par les entreprises, afin qu’elles puissent profiter de ce mode de transport qui participe à la mise en œuvre du protocole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest de la libre circulation des biens. Mais aussi pour encourager la participation des femmes et des jeunes.

La présidente de la Fewacci, Hajiya Saratu Iya Alihu, souligne qu’ils se sont engagés pour l’adoption des rapports d’activité et financier 2019. Ils ont aussi travaillé pour voir comment faciliter l’accès au marché à toutes les petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) qui sont dans l’espace CEDEAO, afin de pouvoir bénéficier du marché unique.

Ainsi, ils ont décidé d’étendre la participation à la Fewacci aux entreprises qui sont dans l’espace communautaire, pour qu’elles puissent devenir des membres directs de la fédération. La présidente Hajiya Saratu Iya Alihu se dit ravie de constater que, lors de cette 5e édition de la Fika, les participants ont eu l’ingéniosité de faire des emballages, afin de montrer les produits qui se trouvent dans l’espace communautaire. Souvent, il se pose ce problème d’emballage, mais ce qu’elle a vu, dit-elle, montre qu’il y a des efforts fournis pour des emballages de qualité. ‘’Nous sommes très contents d’être ici et nous remercions le président Serigne Mboup. C’est une initiative que nous encourageons et félicitons’’, souligne-t-elle.

Par ailleurs, elle annonce que la décision d’avoir une monnaie commune est un acte que les présidents des chambres appuient. Car cela permet de minorer les difficultés et les tarifs des échanges monétaires. Ils encouragent tous cette idée et espèrent sous peu disposer de cette monnaie pour un accompagnement dans la sous-région.

Elle réitère leur plaidoyer pour que la fédération soit reconnue par la CEDEAO, comme une ‘’institution spécialisée’’ de la région. Sachant que deux ans après sa création en 1976, la Fewacci a obtenu le statut d’observateur à la Conférence des chefs d’Etat. Cette décision disait que la CEDEAO devrait étudier avec le secteur privé comment renforcer ce statut. ‘’Le cri du cœur du président Moustapha Cissé Lo vient accompagner la question des chefs d’Etat pour que la Fewacci puisse jouer pleinement son rôle de porteur de plaidoyer pour les affaires’’, a-t-elle défendu.

Le président Serigne Mboup renchérit que s’ils obtiennent satisfaction, cela permettra au secteur privé d’être ‘’représentatif’’ dans l’espace CEDEAO.

Le chef d’entreprise de dire sa satisfaction quant à la tenue de cette 7e assemblée générale à Kaolack. ‘’Parce que tous les présidents sont présents ; une première dans l’histoire, depuis l’indépendance. Des décisions de taille ont été prises, des accords retenus et les présidents ont eu l’occasion de visiter la Foire internationale de Kaolack’’. Serigne Mboup d’ajouter qu’ils accueillent à bras ouverts la candidature du Maroc de rejoindre à la CEDEAO. Il reste à voir seulement les modalités de son intégration.

Le conclave de deux jours a été sanctionné par une résolution.

AIDA DIENE