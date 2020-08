La Rencontre africaine pour la défense des Droits de l'homme (Raddho) a, dans un communiqué, condamné ‘’fermement’’ les violences barbares subies par la rédaction du journal ‘’Les Echos’’. L’organisation, qui a exprimé sa solidarité agissante aux membres de cet organe de presse, s’est félicitée de l’ouverture, par le procureur de la République, d’une enquête sur cette affaire.

La Raddho espère ainsi que les auteurs de ce crime ‘’abominable’’ seront traduits très bientôt devant les juridictions. L’organisation ‘’rappelle que la liberté d’expression et d’information est, non seulement un droit fondamental garanti par la Constitution et les instruments juridiques internationaux auquel le Sénégal a souscrits, mais elle est aussi un principe essentiel de bon fonctionnement de l’Etat de droit et de la démocratie’’.