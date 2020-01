Le Sénégalais Mamadou Bocoum, arrivé 3e de la catégorie mal-moto (pilote seul sans assistance) de la 12e édition du rallye Africa Eco Race, promet de viser plus haut, la prochaine fois.

Seul Sénégalais engagé à la 12e édition du rallye Africa Eco Race (Monaco - Dakar) Mamadou Bocoum dit ‘’Madou’’ a créé l’exploit. Pour sa première participation, il s’était fixé pour objectif de franchir la ligne d’arriver à Dakar. Au final, Madou s’est hissé sur la dernière marche du podium, sur une vingtaine de concurrents dans la catégorie mal-moto (pilote seul, sans assistance). Au tableau final de la course moto, le coureur sénégalais occupe la 16e place et est le premier pilote africain sur 80 compétiteurs.

‘’Tout au début, quand je partais, mon objectif c’était de franchir la ligne d’arrivée à Dakar. Il fallait rouler comme il faut, sans prendre de risques, pour éviter de faire des chutes qui pourraient endommager la moto ou me faire mal moi-même. Au fil du temps, j’ai pris mes repères avec la moto que je ne connaissais pas bien. Par la suite, cela a bien payé jusqu’à Dakar’’, a-t-il déclaré hier, lors d’une conférence de presse à la Soboa, son sponsor.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, Mamadou Bocoum a ressenti beaucoup d’émotion, dit-il. ‘’La grosse surprise que j’ai eue, c’est l’accueil qui m’a été réservé à l’arrivée à Dakar. C’est quelque chose qui m’a énormément marqué. J’ai vu la mobilisation que tous les motards de Dakar on faite, la famille, les sponsors. J’ai été vraiment ému’’.

Pour lui, cette marque de sympathie de la part des Sénégalais est une source de ‘’motivation’’ pour les années à venir. A tel point que ce mécanicien de formation compte revoir ses ambitions à la hausse. Il promet, lors de la prochaine édition, de ‘’viser plus haut’’. ‘’Si tout se passe bien, j’espère que je vais réaliser ça’’.

Pour atteindre ses nouveaux objectifs, Mamadou Bocoum peut compter sur ses expériences antérieures dans d’autres compétitions. Licencié à la Fédération sénégalaise de sport auto et moto, Madou a été champion du Sénégal de rallye terre en 2018, vice-champion du Sénégal l’année dernière. Il a aussi une expérience du circuit marocain, pour avoir participé en 2011 au rallye du Maroc.

Cependant, Bocoum a pris conscience des impairs, commis lors de sa première expérience du rallye Africa Eco Race, qu’il espère bien effacer. ‘’Normalement, il y a eu des briefings tous les soirs avec l’organisation par rapport à des modifications sur le road-book, les systèmes de navigation. Le premier soir, je n’ai pas pris en compte les changements notifiés et je l’ai payé sur quinze minutes de pénalité. C’est des choses à rectifier pour la prochaine fois’’.

Il espère également surpasser certaines barrières qu’il a eu à rencontrer. ‘’Les galères que j’ai rencontrées durant la course, c’est le froid des premiers jours au Maroc où on a fait 700 km. Ce n’était pas évident de rouler avec le froid. J’ai été assez fort pour endurer ce climat. C’est aussi parce que je me suis bien préparé psychologiquement’’.

Mamadou Bocoum a pu participer au rallye grâce à l’appui de la Société des brasseries de l'Ouest-Africain (Soboa). Selon le directeur général de la Soboa, le coureur sénégalais ‘’a la capacité pour le faire et il l’a prouvé’’. ‘’On était vraiment ravi de le voir arriver 3e’’, s’est réjoui Damien Baron.

La 12e édition du rallye Africa Eco Race, catégorie moto, a été remportée par l’Italien Alessandro Botturi, qui conserve sa couronne. Avec cette 2e victoire d’affilée, il égale le record au nombre de sacres (2) détenu par le Norvégien Pal Anders Ullevalseter (2015 et 2016).

L'Africa Eco Race est un rallye-raid international, sur un parcours de 6 400 km, créé en 2009, par la volonté de pays africains de maintenir un rallye sur le continent, après le déplacement du Rallye-Dakar en Amérique du Sud. D'anciens vainqueurs du Rallye-Dakar, comme Hubert Auriol et Jean-Louis Schlesser, se sont ralliés à ce projet. Après le départ à Monaco, les pilotes traversent le Maroc et la Mauritanie, avant d’arriver au Sénégal, notamment au lac Rose qui est l’étape finale de la course.

LOUIS GEORGES DIATTA