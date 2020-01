Rama Yade dans le prochain gouvernement Macky 2 ou dans une "station "moins visible et moins exposée, mais qui la sortirait du rôle officieux qu'elle joue déjà dans le dispositif de Macky Sall ? La ficelle serait trop grosse à nouer autour de la taille de la filiforme ex-ministre de Nicolas Sarkozy ? La française, devenue franco sénégalaise, revendique aujourd'hui plus qu'hier son origine sénégalaise et est, de plus en plus fréquente, à Dakar.

Mieux, elle fréquenterait assidûment la Présidence, cornaquée par un proche de Macky Sall évoluant en "Françafrique" et introduit dans certains cercles politico-intellectuels hexagonaux. Mme Yade, qui désormais clame haut et fort son "divorce" avec la France, envisagerait-elle de nouvelles épousailles par le Sommet avec son pays d'origine dont elle semble découvrir le charme revigorant sous les lambris dorés et l'onctuosité du nectar du Palais ? Évidemment, tout ceci n'est que conjecture. La conjoncture s'y prêtera-t-elle ou pas ?