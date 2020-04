Dans la religion musulmane, il y a 11 pratiques qui annulent purement et simplement le jeûne, durant le mois béni de ramadan. L’imam Moctar Ndiaye les rappelle.

Le ramadan est le 4e pilier de l’islam. Il consiste à ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni avoir des relations sexuelles, du lever jusqu’au coucher du soleil et ce, pendant tout le mois. Il est aussi obligatoire dès la puberté.

Cependant, il y a 11 pratiques qui annulent purement et simplement le jeûne, de l’avis de Moctar Ndiaye, Imam ratib de la mosquée de Liberté 6 Nord. Premièrement, il s’agit de toutes matières qui entrent dans l’organisme à travers le nez, les yeux, les oreilles. En guise d’exemple, on peut en citer les collyres, les perfusions et injections. C’est à cause de cela, dit-il qu’Ibnou Abass dit : ‘’Le jeûne est annulé par tout ce qui entre dans l’organisme et non ce qui en sort, comme les saignements et autres.’’ Il y a aussi l’éjaculation en pleine journée de ramadan qui annule le jeûne, exception faite en plein sommeil.

Troisièmement, il y a le vomissement provoqué. A ce titre, le Prophète Mouhamed (PSL) dit : ‘’Quiconque vomit de façon volontaire, son jeûne est annulé. Mais si c’est fait de façon involontaire et que, par la suite, il n’y a pas eu de retour dans l’estomac, le jeûne reste valable.’’ Quatrièmement, le fait d’avoir des relations sexuelles avec son épouse, durant la journée du mois béni. Celles-ci sont possibles juste après le coucher du soleil jusqu’avant l’aube. C’est durant seulement cette intervalle de temps qu’un mari peut avoir des relations sexuelles avec son épouse. Cinquièmement, le fait de boire et de manger par erreur ou par oubli.

Sixièmement, le fait de manger ou de boire, en croyant que le soleil s’est couché, alors qu’il fait jour. Septièmement, il y a le fait de manger ou de boire, croyant qu’il n’est pas encore l’aube, alors qu’on est au petit matin. Huitièmement, le fait de boire et de manger ou d’accomplir même l’acte sexuel par la contrainte. Neuvièmement, le fait d’avaler un solide non nourrissant. En guise d’exemple, on peut en citer, selon imam Ndiaye, une perle de chapelet ou un tailleur qui avale un fil de tissu.

Dixièmement, il y a l’intention de rompre son jeûne. Si la personne décide de rompre son jeûne, même sans manger ou boire, il est annulé. Ici, l’imam rappelle que l’intention fait partie des actes obligatoires.

Enfin, il y a le fait de renier sa foi, même si, par la suite, on revient sur sa décision.

‘’Celui qui rompt un jour du mois béni de ramadan, sans raison valable…’’

Egalement, si un fidèle rompt son jeûne de façon volontaire, sans raison valable, il va non seulement rembourser ses jours rompus, mais il sera soumis à ce qu’on appelle une expiation, ‘’kafara’’. Selon imam Moctar Ndiaye, il s’agit d’une punition qui consiste à donner de la nourriture à 60 pauvres ; on peut également jeûner 2 mois consécutifs ou affranchir un esclave croyant, une pratique qui n’existe plus. ‘’C’est un grand danger de rompre son jeûne de façon volontaire. Et tout fidèle qui le fait doit, après son expiation, se repentir de façon sincère auprès de son Seigneur Allah (SWT). Le Prophète Mouhamed (PSL) nous dit, sur les dangers de rompre son jeûne de façon volontaire : ‘’Celui qui rompt un jour du mois béni de ramadan, sans raison valable, ne pourrait plus le compenser, même s’il jeûne tout le restant de sa vie’’, conclut imam Ndiaye.

