Il est attendu d’un musulman, en période de ramadan, d’avoir certains comportements exemplaires. Imam Mamadou Moustapha Ndao de la mosquée de Ouagou Niayes en livre les secrets.

L’islam incite le musulman à parfaire, tout au long de sa vie, sa conduite afin qu’il devienne charitable. Le Saint Coran dit à l’endroit du Prophète (PSL) : ‘’Certes, tu es d’une moralité éminente’’- Sourate ‘’La Plume’’, mais rien ne pèse plus lourd sur la balance des bonnes œuvres que le beau caractère. Le mois béni de ramadan est une occasion exceptionnelle pour changer et adopter des comportements exemplaires.

Ainsi, selon l’imam de la mosquée de Ouagou Niayes, il est attendu du musulman, surtout en période de jeûne, de ne dire que de bonnes choses. Il doit éviter de mentir, de médire ou dire de mauvaises choses sur les autres. Il est recommandé, également, aux musulmans, d’être très compatissants et solidaires avec les pauvres ou les démunis.

En effet, le Prophète Youssouph jeûnait fréquemment, alors qu’il était ministre d’Etat en Égypte. Les gens s’étonnaient de son abstention régulière en période de grandes abondances. Il dit : ‘’Je crains de me gaver (de nourriture) au point d’oublier la faim des démunis.’’

Le jeûneur doit avoir une faculté de dépassement. Le Prophète Mouhamed (PSL) recommande au jeûneur d’avoir un esprit de dépassement, en cas de provocation, en répétant : ‘’En réalité, je jeûne.’’ La générosité et le partage sont recommandés aussi. D’après Aïcha (agréée soit-elle), le Prophète (PSL) était indescriptiblement généreux pendant ce mois, en le comparant à une tempête. Il incitait le musulman à partager une datte avec son frère. Ainsi, selon lui, la récompense est doublée sans ambages.

‘’La discipline et le respect envers tous. En effet, du temps du Prophète (PSL) alors que jeûnent les musulmans, un marmot mange un petit beignet sur le seuil de sa maison. Sa mère l’éconduit avec sévérité : ‘’Ne sais-tu pas que les musulmans jeûnent ? Garde ce maudit beignet.’’ L’Eternel lui accorda son pardon pour cette discipline et ce respect envers des hommes et des hommes dans l’abstention’’, a rappelé l’imam. Selon qui un musulman doit être sincère en cette période, car personne ne le contrôle quand il jeûne. Dès lors, il s’abstient de manger, de boire et d’avoir des plaisirs charnels, de l’aube au coucher du soleil, par sincérité et foi à son Seigneur éternel. Il est le premier témoin de sa dévotion.

Le musulman, après un mois de ramadan bien rempli, doit être en mesure de tout supporter : faim, soif, provocation, diffamation, médisance, propos futiles et la crainte révérencielle du Seigneur. ‘’Dans toutes les dévotions, le seul objectif, la seule finalité est la qualité suprême, la crainte de Dieu. Elle est explicite dans ce cas précis (ramadan). Le Saint Coran dit : «Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant nous, afin que vous fussiez craintifs.’’ Quand le jeûneur atteint cette posture et qualité exceptionnelle, il devient, de facto, un homme noble, car le Coran dit : ‘’Le plus noble d’entre vous auprès d’Allah est celui qui le craint le plus.’’ Le Prophète (PSL) a dit : ‘’L’on ne m’a envoyé que pour parfaire les caractères.’’

Le musulman, quand son caractère est beau, il dépasse celui qui veille en prières et jeûne les journées’’, a expliqué le religieux. Pour qui le jeûne est un bouclier contre l’enfer. Il intercède au jour du jugement dernier en ces mots : ‘’Seigneur ! Je l’ai éloigné de sa nourriture et de sa boisson le jour, fasse qu’il entre au paradis.’’

CHEIKH THIAM