En application des instructions du président de la République, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur poursuit le rapatriement des Sénégalais bloqués à travers le monde. Dans ce cadre, des vols de la compagnie Delta Airlines sont prévus, au départ de New York, selon un programme bien établi, pour ramener les Sénégalais en provenance des États-Unis d’Amérique et du Canada. Le troisième vol est prévu le 1er juillet 2020 et les deux autres vols sont prévus pour les 8 et 15 juillet 2020.

Le ministère des Affaires étrangères demandent à tous les ressortissants sénégalais intéressés de se rapprocher du consulat général du Sénégal à New York au 0019736411018, Email : cgsny05@yahoo.com. Après le rapatriement des Sénégalais bloqués au Cameroun, au Gabon, au Togo, au Ghana, au Nigeria, au Bénin et en Côte d’Ivoire, deux vols seront organisés avec la compagnie Air Sénégal.

Un autre vol est prévu le 29 juin 2020, pour rapatrier ceux qui étaient bloqués au Maroc. Selon le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, les 112 Sénégalais actuellement bloqués dans les localités marocaines de Dahla, Boujdour et Bir Ghandouz rejoindront le Sénégal à partir du 25 juin 2020, via la Mauritanie, par voie terrestre. Un rapatriement qui se fera en relation avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministère de l’Intérieur et celui du Tourisme et des Transports aériens.