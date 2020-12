Dans un communiqué publié hier, Horizons sans frontières appelait l’Etat à aider une famille sénégalaise à rapatrier le corps d’un des siens décédé à l’étranger. Feu Souleymane Niakhaté est, en effet, décédé en Espagne le 28 novembre à Barcelone, laissant derrière lui une femme et 4 enfants au Sénégal. Une semaine après l’appel de HSF, rien n’est fait. Aujourd’hui, la famille craint de voir ‘’le corps de leur fils enterré ailleurs ou incinéré’’.

‘’Désorienté par ce silence des autorités pourtant récemment très réactives pour le corps du Sénégalais bloqués au Maroc, réaction que Boubacar Sèye avait saluée, aujourd’hui, HSF et son président lancent un appel à la solidarité pour le rapatriement de sa dépouille. Car, au-delà de la famille, sa mère plus particulièrement, vieillissante et malade, vit des moments très durs’’, indique HSF. Elle informe également que ‘’selon la pré-facture, les frais pour son rapatriement sont d’environ 6 000 euros, soit l’équivalent de 3,921 millions de francs CFA’’. Un compte bancaire est ouvert à la Banque islamique pour soutenir la famille du défunt.