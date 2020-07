Rapatriement sénégalais

En application des instructions du président de la République Macky Sall, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a élaboré un nouveau programme pour faciliter le retour des Sénégalais résidant en Italie, au Portugal et en Belgique. Ceci en relation avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministère de l’Intérieur et celui du Tourisme et des Transports aériens.

Dans ce cadre, d’après un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’, après les 12 vols organisés avec la compagnie Air Sénégal durant le mois de juin 2020, et au regard du nombre important de compatriotes qui y résident légalement et bloqués au Sénégal, six vols supplémentaires sont organisés pour l’Italie.

Le rapatriement se fera du 5 au 12 juillet prochain. Concernant le 5 juillet, il est programmé le 13e vol Dakar - Rome de même que le 14e vol Dakar - Milan. Les 15e et 16e vols Dakar - Milan auront lieu ce mardi 7 juillet et les 17e et 18e vols Dakar - Rome et Dakar - Milan le 12 juillet. ‘’C’est le lieu d’adresser nos remerciements aux autorités italiennes pour le soutien apporté à la réussite de ces opérations. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur continue de tout mettre en œuvre, afin que nos compatriotes bloqués au Sénégal puissent regagner leur pays de résidence’’, conclut la note.

...Pour les Sénégalais bloqués en Belgique et au Portugal, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur informe aussi que pour le premier pays cité, 4 vols de la compagnie Brussels Airlines sont prévus selon un planning fixé du 5 au 13 juillet prochain. Le 5 juillet, il est prévu un vol Bruxelles – Dakar. Aujourd’hui, celui en partance de Dakar pour Bruxelles. Pour le 12 juillet, un vol Bruxelles - Dakar est programmé et le 13 juillet celui quittant Dakar pour Bruxelles.

Pour le rapatriement des Sénégalais bloqués au Portugal et le retour dans ce pays, des compatriotes qui y résident légalement, le communiqué de la tutelle annonce qu’il est envisagé deux vols de la compagnie Tap. Le départ de Lisbonne à Dakar est prévu le 9 juillet et de Dakar à Lisbonne le 10 juillet 2020.