Rappelée auprès de son Créateur dans la nuit du samedi à dimanche, des suites d’une longue maladie, la célèbre artiste-cantatrice Ndèye Seck ‘’Signature’’ a dit adieu à la grande famille culturelle de la région de Thiès et du Sénégal. Dans sa région natale, beaucoup regrettent sa mort sur le net et rendent hommage à la ‘’généreuse bienfaitrice’’ de Hersent.

‘’Li daal lagnou beugon and bagne rero. Bokk ndeye ak baye taku liggey. Li daal jamm la…’’ (On souhaitait s’unir et travailler ensemble en harmonie, en langue wolof). Ceci n’est que le couplet d’une chanson, pour certains ! Mais c’est plus que cela. C’était la philosophie d’une vie et celle de Ndèye Seck ‘’Signature.’’ On l’a connue sous ce pseudo toute sa vie durant. Mais la cantatrice de Thiès s’appelait en réalité Mamadou Mamour Seck (elle est l’homonyme de son grand-père). On parle d’elle désormais au passé, parce qu’elle est rappelée à Dieu dans la nuit du samedi au dimanche, à 1 h du matin, des suites d’une longue maladie à l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès.

Elle était pétrie de valeurs. ‘’Ce que je déteste le plus, c’est la tricherie. Une personne digne de confiance ne doit pas se comporter de cette façon. Si vous ne voulez pas que les gens vous en veulent, pensez à faire du bien, mais aussi à dire du bien des autres’’, disait la griotte-chanteuse thiessoise avant qu’elle ne soit alitée par la maladie qui a fini par l’emporter.

Décrite comme une diva à la voix étincelante, une femme à la noirceur d’ébène et comme une fervente musulmane, Ndèye Seck avait plus de 60 ans. Elle habitait le quartier Hersent, dans la commune de Thiès-Est. Elle avait gagné le respect et la confiance des autorités locales.

Le journaliste Cheikh Fall, qui l’a connue durant ses moments de gloire, a tenu à rendre un vibrant hommage à une dame ‘’humble, souriante et élégante’’. Une femme qui a contribué à sa manière au rayonnement de la musique sénégalaise. ‘’Ndèye Seck ‘Signature’ vient de signer son dernier acte. Son morceau fétiche a marqué le monde artistique et les mélomanes. Il constitue un héritage inaliénable’’, témoigne l’homme des médias.

Cheikh Fall s’attend à un hommage mérité de la cantatrice, de la part du ministère de la Culture. ‘’La chanson, c’est toute ma vie (...). Même en adoptant la pédagogie d’amateur dans les cérémonies familiales, les manifestations où je suis tellement sollicitée, cela ne doit pas m’empêcher d’exprimer mon art. Je suis griotte et c’est cela ma destinée. Seul la mort peut m’en empêcher’’, déclarait-elle.

Oui ! Sa voix qui porte est désormais off. Aujourd’hui, c’est la mort qui a mis fin à la riche carrière de l’ancienne animatrice de la station régionale de la radio privée Sud Fm dans les années 1990. La ‘’généreuse bienfaitrice’’ de la cité du Rail est partie à jamais, en ce mois béni de ramadan, laissant derrière elle un monde artistique orphelin.