Décédé dans la nuit de jeudi à vendredi vers 4 h du matin, à l’âge de 90 ans, le khalife général de la cité religieuse de Thiénaba, Serigne El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Seck, repose désormais dans son fief natal. Le 7e khalife de Serigne Ahmadou Ndack Seck, accompagné à sa dernière demeure par une vague de fidèles, est succédé par son frère cadet, Serigne Abdou Rahime Seck, âgé de 81 ans.

Moins de 24 heures après la disparition du porte-parole de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane, Serigne Pape Malick Sy, une autre figure de la tijannia a encore plongé la Ummah islamique et le Sénégal dans le deuil. Cette fois-ci, c’est la cité religieuse de Thiénaba Seck qui est touchée au cœur, avec le rappel à Dieu ‘’brutal’’ de son khalife général Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. L’homme, qui a été rappelé par son Créateur, était connu pour sa sagesse et son sens du devoir. En 2018, alors que sa famille traversait une crise sans précédent, à connotation foncière, ‘’Baye Cheikh’’, comme l’appellent affectueusement les populations de Thiénaba, avait usé de sa parole pour raisonner les différents protagonistes. Ce jour-là, n’eût été l’intervention très lucide du sage, le pire allait peut-être se produire à la grande demeure familiale des Seck.

‘’Taquin, courtois, humble, généreux…’’

Les qualificatifs ne manquent pas pour parler du religieux. L’un de ses fils évoque son caractère singulier. ‘’Notre père est parti. On ne peut que se plier à la volonté divine. Personne n’y peut rien. Serigne Cheikh est parti et n’a fatigué aucun membre de sa famille. On savait que cela allait arriver un jour. Notre père était quelqu’un de très taquin. Si nous sommes parvenus à mémoriser le Coran, c’est grâce à lui. On se réjouit, rend grâce à Dieu et prie pour Baye Cheikh. J’ai été le dernier à lui donner à manger. D’ailleurs, il a été rappelé à Dieu dans mon véhicule’’, témoigne Gora Seck.

Le maire de la commune de Thiénaba et membre du Haut conseil des collectivités territoriales salue la dimension multidimensionnelle de l’érudit. Pour Talla Diagne, le défunt khalife général de Thiénaba était quelqu’un de très ‘’pieux, disponible et un amoureux de l’islam’’.

Serigne Abdou Rahime Seck aux commandes

Âgé de 90 ans, soit dix de plus que le défunt porte-parole du khalife général des tidianes (80 ans) Serigne Cheikh Tidiane Seck est décédé ce vendredi, des suites d’une courte maladie. Une affection qu’il a juste combattue pendant 72 heures avant de rendre l’âme. Le khalife général de Thiénaba a été inhumé dans la matinée, vers les coups de 11 h. Le guide religieux a été accompagné à sa dernière demeure par une foule de fidèles. Il rejoint son père Talla Seck et son grand-père Ahmadou Ndack Seck. Il a été inhumé près de la grande mosquée de la cité religieuse.

Il part et passe le témoin à son frère cadet, Serigne Abdou Rahime Seck. Fils de Momar Talla Seck, premier khalife de Mame Ahmadou Ndack Seck, et de Sokhna Khady Bâ, le nouveau khalife général de Thiénaba est aussi décrit comme un ‘’grand connaisseur’’ de l’islam.

Aux commandes à compter de ce vendredi, Serigne Abdou Rahime Seck a la lourde tâche de perpétuer le legs et l’œuvre de ses frère, père et grand-père. De son vivant, le défunt khalife général des tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, disait se rendre régulièrement chez Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck pour qu’il l’aide à décortiquer certains versets du Coran. Cependant, le coordonnateur du Gamou de Thiénaba Seck reste convaincu que le successeur de ‘’Baye Cheikh’’ va réussir également la mission qui lui est assignée. ‘’Le nouveau Khalife général est aussi un homme cultivé comme son frère. C’est un grand connaisseur de l’islam. Je suis sûr qu’il va réussir sa mission. Il est bien connu à Thiénaba. Avec le soutien de tous, il accomplira sa mission sans difficulté aucune. C’est un homme bien. Il maîtrise le Coran et en fait bénéficier à la jeune génération’’, confie El Hadj Diop.

A 90 ans, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck est parti à jamais. A 81 ans, son frère Serigne Abdou Rahime Seck arrive au trône pour prendre les rênes de la communauté tijane de Thiénaba Seck. Une tarikha qui, en moins de 48 heures, a perdu deux de ses figures emblématiques.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)