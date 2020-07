SUITE DES RAPPORTS Entre satisfécit et regrets Félicitant les corps de contrôle qui, de tout temps, ont produit des rapports de qualité, la société civile étale son pessimisme quant à la suite réservée aux rapports. Un rapport de plus ! Ils sont nombreux, les Sénégalais, à penser que les nouveaux rapports publiés par l’Inspection générale d’Etat vont subir le même sort que les précédents. Malgré les cas de malversation relevés avec force détails. Interpellé, le secrétaire général de Legs (Leadership, éthique, gouvernance et stratégie) Africa tient d’abord à féliciter le vérificateur général François Collin et son équipe. Il déclare : ‘’D’abord, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos corps de contrôle, spécialement à l’Inspection générale d’Etat. Malgré la succession des régimes, ils ont conservé la même orthodoxie, la même rigueur, la même neutralité dans la production des rapports. C’est presque miraculeux, vu le contexte de nos pays et cela doit être salué à sa juste mesure.’’ Abondant dans le même sens, le secrétaire général de la Raddho, Sadikh Niass, salue le professionnalisme des inspecteurs, tout en espérant que ces nouveaux rapports seront suivis d’effet. ‘’Des personnes ont été épinglées comme vous dites. D’abord, il faut faire la différence entre les fautes de gestion, les erreurs et les malversations. Pour les malversations, nous estimons qu’il doit y avoir des enquêtes complémentaires pour situer les responsabilités S’il y a lieu de sanctionner, que les sanctions soient appliquées avec rigueur’’. Pour lui, tout est maintenant question de volonté du chef de l’Etat. Rappelant que la mission de l’IGE s’arrête à la production et à la publication de rapports, M. Niass déclare : ‘’C’est le chef de l’Etat qui doit déclencher l’action judiciaire ou demander l’ouverture d’une enquête, pour les cas de malversations. Ainsi, la justice pourrait faire son travail comme cela a été le cas dans l’affaire Khalifa Ababacar Sall, par exemple.’’ Malheureusement, constate le défenseur des droits humains : ‘’Souvent, on est un peu déçu du traitement de ces rapports. On a l’impression que la justice est plus prompte à s’emballer, quand il s’agit d’opposants politiques que quand il s’agit de partisans du pouvoir. Nous demandons donc plus de rigueur dans le suivi des recommandations.’’ Le responsable à Legs Afrique ne dit pas le contraire. A l’en croire, les enquêteurs font le travail, mais souvent, la volonté politique fait défaut. ‘’Voilà ce qui est regrettable. Il y a eu des dossiers plus chauds, plus brûlants, mais on connait la suite à eux réservée. En tout cas, il est heureux de constater que les corps de contrôle font leur job, quelle que soit la personnalité du client. Le reste, c’est une question de volonté politique’’. Selon lui, la société civile va continuer de jouer son rôle comme elle l’a toujours fait. ‘’L’autre étape, soutient M. Kinkpé, c’est d’analyser ces rapports, de les diffuser et de lutter pour la sensibilisation de l’opinion. Il faut aussi que tous les acteurs s’y mettent. Parce que ces genres de pratique doivent cesser’. D’après le secrétaire général de Legs, le problème, ce n’est plus de voir des écarts, mais qu’est-ce qui est fait pour les sanctionner. ‘’Et, de ce point de vue, nous restons vraiment sur notre faim. Si c’est pour relever des fautes qui ne feront l’objet d’aucune suite appropriée, le risque est de voir les populations banaliser ces rapports’’.