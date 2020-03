Rapport Ofnac

Le chef de l’Etat a rappelé, hier, au gouvernement son ‘’attachement primordial’’ au renforcement de la transparence dans la conduite de l'action publique. Il a, par ailleurs, exhorté tous les agents de l’Etat à cultiver le sens élevé du patriotisme et l'exemplarité dans l'exercice quotidien de la charge publique. Son intervention fait suite à la sortie des rapports 2017 et 2018 de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).

Revenant sur les affaires intérieures et la sécurité sociale, il a demandé au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de faire prendre toutes les dispositions urgentes pour le règlement sans délai des questions académiques et l’amélioration notable des conditions de vie et d’études des étudiants au niveau des campus des universités Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niasse et Assane Seck de Ziguinchor. En outre, il a invité le ministre du Travail et du Dialogue social à hâter le processus de validation consensuelle et d'adoption, dans les meilleurs délais, de l’avant-projet de code de sécurité sociale.