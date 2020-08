A l'occasion du documentaire "Anelka l’incompris" sur Netflix, l'ancien attaquant Nicolas Anelka a livré ses vérités sur son passage au Real Madrid (1999-2000). Malgré la Ligue des Champions remportée avec les Merengue, le Français ne conserve pas un bon souvenir de la Maison Blanche, qui avait investi 34 M€ pour le recruter. "Madrid c’était la folie. Beaucoup de presse, de supporters. J’ai compris ce que c’était d’être une star quand je suis arrivé au Real Madrid. Et j’ai détesté. Quand j’ai terminé ma conférence de presse, j’arrive au vestiaire.

J’arrive en premier, je m’assois. A chaque fois qu’il y avait un joueur qui arrivait, il me déplaçait parce qu’il me disait : 'ça c’est ma place'. Un autre arrivait ensuite... peut-être vingt comme ça. Je me suis dit : 'qu’est-ce que je fais là ? Ça va être hostile, ça va être chaud'. Ce que j’ai vécu là, c’était le début d’un cauchemar. Quand tu arrives au Real, on te demande beaucoup. On te demande de t’ouvrir. Moi j’étais pas ouvert. Ç’a été un handicap qui a pesé gros dans la balance", a analysé l'ex-Parisien.

…L’Atletico recale James Rodriguez

L'été dernier, le milieu offensif du Real Madrid James Rodriguez (29 ans, 14 apparitions et 1 but cette saison) avait suscité l'intérêt de l'Atletico Madrid, mais le Colombien avait été finalement retenu par les Merengue. Candidat à un départ sur cette période des transferts, l'ancien Monégasque ne figure plus dans les petits papiers des Colchoneros. "Je n'ai aucune idée de s'il viendra finalement.

Je ne pense pas qu'il entre dans les plans de l'Atletico", a fait savoir le président des Rojiblancos Enrico Cerezo sur les ondes de Radio Marca. Décevant et blessé à de nombreuses reprises sur cet exercice, James Rodriguez devrait être poussé vers la sortie par le Real cet été à un an du terme de son contrat.