L'histoire qui lie Gareth Bale au Real Madrid se terminera-t-elle cet été ? C'est le souhait du club de la capitale espagnole, mais clairement pas celui de l'ailier gallois. « Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part. [...] C'est bien dommage qu'il ne soit pas dans l'équipe du Real Madrid pour le moment, mais il ne partira pas », lançait son agent Jonathan Barnett lundi soir à la BBC. Et voilà que le quotidien AS dévoile de nouveaux éléments sur l'avenir de l'ancien des Spurs.

Le média explique que si le Real Madrid pensait à le libérer de son contrat, qui expire dans deux ans, il faudra débourser au total 60 millions d'euros ! Un montant qui correspond au salaire du joueur pour les deux prochaines années, que ce dernier souhaite toucher en intégralité, et aux différents impôts et charges liées. Autant dire que les Merengues vont devoir trouver une autre solution pour se séparer de leur numéro 11, et cela passera par un transfert.