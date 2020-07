Champion d’Espagne avec le Real Madrid, l'attaquant Karim Benzema (32 ans, 37 matchs et 21 buts en Liga cette saison) a brillé sur le plan personnel. Plus décisif que jamais avec la Maison Blanche, le Français a emmené les Merengue au sommet en Liga.

Au point d’être récompensé par les fans ! Dans un sondage réalisé par le journal madrilène Marca, l’ancien Lyonnais s’est vu attribuer le titre de joueur de la saison, avec 36% des suffrages, devant la star du FC Barcelone Lionel Messi (32%) et son coéquipier, le défenseur central Sergio Ramos (14%). Une récompense plutôt attendue de la part d'un lectorat pro-Madrid. Mais Benzema peut également espérer pareille distinction auprès des instances après avoir livré une saison de grande qualité.

…La rumeur Sterling de retour

Raheem Sterling (25 ans, 32 matchs et 19 buts en Premier League cette saison) au Real Madrid, la rumeur repart de plus belle ! Alors que l’ailier de Manchester City a souvent vu son nom associé à la Maison Blanche au cours des derniers mercatos, le journal anglais The Times relance cette possibilité ce jeudi. D’après la publication, Sterling changera dès le 1er août de sponsor et passera chez Adidas, qui n’est autre que l’équipementier des Merengue. Le Citizen signera un contrat mirobolant avec la marque aux trois bandes, et même record pour un joueur anglais.

De son côté, la firme allemande rêve déjà d’envoyer sa nouvelle star à Madrid ! Sur le papier, l'idée est compréhensible et plutôt ingénieuse. Néanmoins, les possibilités de voir l’Anglais quitter Manchester semblent très faibles cet été, d’une part car l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola fait de son ailier un élément majeur, mais aussi car le Real ne compte pas réaliser de folie durant le prochain mercato, après avoir enregistré d’importantes pertes liées à l’épidémie de coronavirus.