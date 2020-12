Si le Real Madrid reste sur quatre succès probants, Zinedine Zidane n'a pas été épargné par les critiques ces dernières semaines. Des reproches envers l'entraîneur français qu'a du mal à comprendre la légende vivante du club espagnol, Iker Casillas.

"Les critiques dont Zidane fait l'objet sont injustes car il est un excellent entraîneur qui a gagné le droit de perdre. Il a remporté trois fois la Ligue des Champions, deux fois la Liga et il fait un excellent travail. Je ne pense donc pas que nous puissions exiger beaucoup plus de lui", a soutenu l'ex-gardien pour The National.

Zidane appréciera le commentaire de son ancien partenaire.