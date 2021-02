Freiné par des blessures récurrentes depuis son arrivée au Real Madrid, à l'été 2019, Eden Hazard (30 ans, 13 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) va une nouvelle fois retrouver l'infirmerie. En effet, l'ailier belge a été victime d'un nouveau pépin musculaire, à la cuisse gauche, et manquera 4 à 6 semaines de compétition, annonce le club espagnol. Il est d'ores et déjà out pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre l'Atalanta (24 février) et le choc en Liga contre l'Atletico (7 mars).

…Ramos pose un ultimatum à Pérez

Le feuilleton Sergio Ramos (34 ans, 14 matchs et 2 buts en Liga cette saison) continue. En fin de contrat au mois de juillet, le défenseur central ne parvient pas à s'entendre avec la direction du Real Madrid pour prolonger, et les deux parties campent sur leurs positions depuis maintenant plusieurs mois. Et cet immobilisme agace visiblement le champion du monde 2010, qui s'est récemment entretenu en tête à tête avec son président, Florentino Pérez, selon les informations d'El Mundo.

Avec un message clair de la part de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur défenseur du monde : si la direction ne cède pas à ses demandes, soit un salaire estimé à 12 M€ et surtout deux années de contrat (contre une seule actuellement proposée par la Maison Blanche, ndlr), Ramos quittera la capitale espagnole au 1er juillet. Un véritable ultimatum, qui devrait donner encore plus d'idées au Paris Saint-Germain.