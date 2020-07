Un éternel sauveur. Lors d'une rencontre délicate sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-0) dimanche, le Real Madrid a réussi à prendre les trois points grâce à un penalty de Sergio Ramos (34 ans, 32 matchs et 10 buts en Liga pour la saison 2019-2020). Malgré la pression vis-à-vis de la lutte pour le titre, le capitaine merengue n'a pas tremblé. Et pour cause : le stress lui est visiblement inconnu. "Le penalty ? C'est dans les moments de tension maximale que je me sens le plus à l’aise.

Je pense que je suis la personne idéale pour assumer cette responsabilité car la seule chose dans mon esprit, ce sont les trois points, a déclaré Ramos en zone mixte. (...) Après, les statistiques personnelles restent secondaires. Ce que je veux, c’est aider l’équipe et gagner cette Liga. C’est la chose la plus importante. Si j'avais voulu des récompenses personnelles, je me serais consacré au tennis." Heureusement pour le football, le défenseur central espagnol a préféré le ballon rond à la petite balle jaune.

…Allegri et la "masterclass" de Zidane

Après s’être offert une année sabbatique suite à la fin de son aventure avec la Juventus l’été dernier, Massimiliano Allegri semble fin prêt pour retrouver un banc. En attendant, le technicien italien observe, et analyse. Récemment, son radar s’est porté sur l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. "Les coachs espagnols que j’admire ? Pep Guardiola, bien évidemment. Et j’aime aussi beaucoup Luis Enrique, a déclaré Allegri lors d’une interview accordée à Marca, avant d’aborder le cas Zidane. (...) Il a eu cette force et cette capacité à trouver l’équilibre, qui est indispensable dans une équipe pleine de classe et de talent. Par exemple, d’après moi, le positionnement de Casemiro à chaque match, c’est une masterclass tactique de Zizou..." Difficile de dire le contraire !