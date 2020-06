Quel avenir pour Achraf Hakimi (21 ans, 31 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) ? Performant lors de son prêt au Borussia Dortmund, le latéral droit va retourner au Real Madrid au terme de cet exercice. Mais l'international marocain va-t-il réellement rester chez les Merengue ? Pour l'instant, les intentions du club madrilène sont floues.

En effet, ce week-end, la Onda Cero annonçait que le Real était prêt à vendre Hakimi pour 60 millions d'euros avec trois équipes d'ores et déjà intéressées : le Bayern Munich, l'Inter Milan et Dortmund. Et selon les informations de la Cadena Ser ce lundi, Manchester City, sur la demande de l'entraîneur Pep Guardiola, souhaite également recruter le défenseur.

Reste à savoir si les Citizens, dans l'attente de la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant l'exclusion de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, auront les arguments sportifs pour se mêler à la lutte sur le dossier Hakimi.