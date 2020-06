En 2007, Wesley Sneijder s'offrait un transfert royal en quittant l'Ajax Amsterdam pour rejoindre le Real Madrid. Mais l'expérience espagnole n'a pas été une grande réussite pour le Néerlandais, dont la vie extrasportive était visiblement très agitée.

"Je ne me suis pas rendu compte que je me laissais avoir par la vie nocturne madrilène. J'étais jeune, j'étais le centre d'attention. (...) Je n'ai pas pris de drogue, mais je n'ai pas résisté à grand-chose non plus.

Je dépensais des milliers d'euros. Mon mariage a volé en éclats, je ne voyais plus mon fils. La bouteille de vodka est alors devenue ma meilleure amie", révèle l'ancien Niçois dans son autobiographie, dont Voetbal International a publié quelques passages. Parti du Real en 2009, Sneijder est finalement parvenu à rebondir sous le maillot de l'Inter Milan.