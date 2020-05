Opéré de la cheville en mars et totalement remis de sa blessure, Eden Hazard (29 ans, 15 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a retrouvé le chemin des entraînements collectifs avec le Real Madrid lundi. Un soulagement pour l’ailier, pressé de retrouver la Liga, interrompue depuis deux mois maintenant en raison de l’épidémie de coronavirus.

"Je suis très heureux d'avoir repris le chemin des terrains avec mes partenaires, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les matchs. Après deux mois d'arrêt, j'ai besoin de plus de travail physique et avec le ballon, donc j'espère seulement être prêt pour le prochain match", a reconnu le Belge sur le site du club merengue.

Hazard se réjouit notamment de la fin des séances individuelles, imposées la semaine passée au vu du contexte sanitaire. "C'est mieux maintenant, nous pouvons davantage nous entraîner comme nous l'aimons. (...) Nous pouvons être en groupe et avec gardien. La première semaine a été un peu bizarre."