Absent depuis près de trois mois en raison d'une blessure à une cheville, Eden Hazard (29 ans, 9 matchs et 1 but en Liga cette saison) a effectué son retour contre le Celta Vigo (2-2), dimanche en Liga. Une grande joie pour l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui attend beaucoup de l'ailier belge pour les semaines à venir. "On est content de l'avoir récupéré, de ce qu'il a fait pendant 70 minutes. On sait tout ce qu'il peut nous apporter.

On n'est pas allé plus loin que prévu, après trois mois de compétition, il ne fallait pas trop pousser. Il a amené beaucoup d'actions offensives et surtout sur le deuxième but. On est tous très content de son retour. Maintenant, on doit préparer notre prochain match car, après, il n'y aura que des matchs de plus en plus difficiles", a soutenu le coach français devant la presse. La semaine prochaine, la Maison Blanche accueillera Manchester City en Ligue des Champions. D'où l'importance du retour du Diable Rouge.