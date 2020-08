Quelques jours après la célébration de la Journée de l'arbre, le maire de Labgar, Idrissa Diop, a traduit en acte le message du président de la République, Macky Sall relatif à un reboisement massif jusque dans les coins les plus reculés du pays. En présence des autorités administratives et locales, les chefs de villages, des responsables politiques et autres associations de jeunes et femmes, plus 450 plants ont été reboisés.

Le maire, qui s'est réjoui de cette forte mobilisation dans le respect des mesures barrières, a exhorté les populations à assurer un suivi régulier en vue de protéger ces arbustes qui, du reste, participent à la reforestation de l'environnement. Le capitaine Dionne des eaux et forêts a invité les populations de Labgar à protéger les plants pour que ce village puisse retrouver son lustre d'antan.