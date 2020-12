Dans le but d’améliorer la fluidité du trafic sur l’axe de la VDN, deux autoponts ont été complètement ouverts hier aux usagers. Celui de Yoff devrait être réceptionné avant fin décembre. La particularité de ces ouvrages réside en la mise en place d’aménagements paysagers.

Après plusieurs mois de travail, l’autopont de Yoff sera livré au plus tard le 23 décembre. Cette annonce du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, si elle se réalise, devrait mettre fin aux embouteillages monstres fréquents dans cette partie de Dakar. ‘’La livraison est prévue dans 15 jours, à la veille de la fête de Noël. Cela va permettre de décongestionner la voie de Yoff qui, présentement, connaît pas mal de difficultés, en termes de circulation. Il ne restera que les contre-allées qui seront livrées avant la fin de l’année. Aussi, le pont Lobat Fall sera livré au cours du premier trimestre de l’année 2021. Donc, globalement, ces ouvrages visent à réduire le temps de circulation’’, précise Mansour Faye. C’était lors d’une visite de chantiers.

Cette infrastructure entre dans le cadre de la réalisation du programme de construction de 18 ponts et autoponts au Sénégal. A Dakar, l’objectif principal est d’assurer une circulation rapide sur la voie de dégagement nord (VDN). A ce titre, l’autorité a procédé, hier, à l’ouverture complète des autoponts de la cité Keur Gorgui et Saint-Lazare, réalisés par l’Ageroute et l’entreprise française Matière. D’un coût de 18 millions d’euros chacun, ils sont opérationnels après plus d’un an de travaux, avec la création de 1 800 emplois directs et indirects. Le premier ouvrage comprend 5 290 mètres cubes de béton et 829 tonnes d’armature. Prenant en compte l’amélioration du cadre de vie, sa réalisation offre aux Dakarois des allées piétonnes, des espaces verts, des espaces de détente, des aires de sport ainsi que des parcs de stationnement. Celui de Saint-Lazare a été construit avec la même ambition.

Selon l’Agence des travaux et de gestion des routes, ce programme est une réponse à la problématique des transports dans la région de Dakar, car tous les points de conflit sont pris en compte. Ainsi, des ouvrages de décongestionnement sont prévus sur l’axe Bourguiba – Front de terre prolongé jusqu’à l’hôpital Grand-Yoff, un giratoire devrait voir le jour du côté de Cambérène. Les communes de Guédiawaye et des Parcelles-Assainies ne sont pas en reste.

Ce projet axé sur la VDN a été réalisé en trois phases et son achèvement concerne la liaison Tivaouane Peulh - Diamniadio grâce à la VDN4.

Par ailleurs, la commune de Keur Massar, polarisant plus de 300 000 habitants, bénéficiera d’un autopont à hauteur de la station Shell, très souvent source de bouchons. Pour l’atteinte d’un trafic fluide à Dakar, l’Ageroute demande une coordination entre les différents ministères impliqués et la mise en œuvre d’un plan global de circulation. Dans le cadre de sa collaboration avec la police et la gendarmerie, l’agence insiste sur le besoin d’un plus grand nombre de forces de défense et de sécurité dans la circulation, surtout aux heures de pointe.

‘’Le programme d’amélioration de la mobilité à Dakar devient une réalité. Ces deux autoponts vont contribuer fortement à améliorer la circulation d’une manière générale. Ils sont réalisés dans le cadre d’un projet global de construction de 13 autoponts à l’échelle nationale dont l’essentiel se trouve au niveau de la région de Dakar. Nous sommes satisfaits, car ils ont été livrés, après 15 mois de travail, au lieu de 18 mois prévisionnels. Ils comptent des aménagements connexes et cela va permettre aux riverains de pouvoir circuler convenablement et librement’’, fait savoir le ministre.

Mansour Faye poursuit : ‘’C’est aussi le lieu de saluer la patience de ces riverains qui ont fait des sacrifices durant la période des travaux. Davantage d’ouvrages seront construits pour améliorer la mobilité au niveau national, mais essentiellement à Dakar qui est une très grande métropole. Nous enregistrons chaque année près de 40 000 nouvelles immatriculations, ce qui impacte la mobilité. Nous travaillons avec le Cetud (Conseil exécutif des transports urbains de Dakar) sur l’élaboration d’un plan de circulation, de sorte que les populations ne soient plus confrontées à des embouteillages monstres.’’

Le financement de ces deux autoponts s’est fait par un crédit bancaire garanti par la Banque publique d’investissement de France.

EMMANUELLA MARAME FAYE