PROFIL DJIBRIL DIALLO Djibril Diallo, un cas entièrement à part Né en 1953 à Kolda, Djibril Diallo, attributaire du TF n°18.794, est un diplomate sénégalais qui a fait plusieurs années dans les institutions onusiennes. Un Djibril Diallo peut en cacher un autre. Après la descente musclée de Barthélémy Dias sur un chantier de la corniche, certains Sénégalais n’ont pas manqué de penser le sous-préfet de Dakar-Plateau. Interpellé, ce dernier précise : ‘’Cela n’a rien à voir avec moi. Même si je n’aurais pas craché dessus’’, raille-t-il très taquin. En fait, l’attributaire de ladite parcelle est le directeur de l'Onusida pour l'Afrique occidentale et centrale. Né le 23 mars 1953 à Kolda, il a passé une bonne partie de sa carrière dans les instances internationales. ‘’Docteur Djibril Diallo a mené des initiatives pour la mobilisation contre le VIH/sida au niveau mondial. Il a contribué à faire avancer la politique de l'Onusida sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale, la vision ‘’Objectif zéro’’ de l'Onusida et a travaillé en étroite collaboration avec le senior management de l’Onusida’’, lit-on sur le site de cette institution onusienne. Selon la note de présentation, Djibril Diallo a dirigé la campagne novatrice "Protège le goal" dont le but ‘’est de promouvoir la sensibilisation au sida et la prévention dans le cadre des grands tournois sportifs’’. Avant de rejoindre l’équipe de l'Onusida, le Dr Diallo a servi comme directeur du Bureau des Nations Unies sur le sport pour le développement et la paix, de 2004 à 2008 à New York. Il a également été directeur du Bureau des communications de l'administrateur du Pnud de 1995 à 2005, conseiller spécial du directeur exécutif de l'Unicef pendant neuf ans. ‘’De nationalité sénégalaise, le Dr Diallo a obtenu un doctorat en Linguistique et communication à l'université de Londres. Son travail pour la paix et la croissance durable et le développement a été reconnu par de nombreuses organisations nationales et internationales’’, informe la plateforme. Attributaire d’un bail sur la parcelle litigieuse depuis 2004, moyennant un loyer annuel de 4 375 000 F CFA, il a vu ledit titre transformé en titre foncier, pour 2 450 F CFA le m2, accuse Barthélémy Dias.