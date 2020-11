Après les départs, c’est le temps de la restructuration au sein de la coalition Jotna/Les Patriotes pour l’Alternative. Un état des lieux a permis aux membres de cette entité de constater 45% de départs, 14% d’indécis et 41% de membres restants, après le remaniement ministériel du 1er novembre dernier.

Elle est sans doute la coalition la plus secouée par le dernier remaniement ministériel. En effet, en l’espace de deux semaines, cette entité de l’opposition a perdu un nombre important de ses partis composants. Ces derniers ont démissionné pour des raisons diverses. Dans ce lot, figure le mouvement Jeengu de Boubacar Camara, le parti Pastef de Ousmane Sonko ou encore la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Beegu du Dr Cheikh Tidiane Dièye. La dernière Assemblée générale extraordinaire (AGE), du 13 novembre de la coalition fait d’ailleurs état de 45% de départs, 14% d’indécis et 41% des membres actifs qui ont décidé de maintenir leur présence dans la coalition JOTNA.

‘’Très satisfait de cette forte résilience constatée et prenant acte de la demande d’adhésion de 7 nouvelles formations politiques dont l’une a été précédemment membre de IDY2019 et fortement implantée dans la région de Fatick, le Président a salué l’énorme travail abattu par tous et la qualité de l’organisation mise en place. Il a ensuite rendu le tablier afin de permettre de saisir l’opportunité de cette réorganisation pour renouveler un leadership interne équilibre et respectant l’identité de chacun’’, indique la déclaration, faite après l’AGE. La Conférence des leaders a dans le même sillage, renseigne-t-on remercier le Président, sortant, Bruno d’Erneville pour ‘’sa loyauté et sa fermeté par rapport aux objectifs de notre organisation et lui a renouvelé sa confiance pour qu’il achève son mandat’’.

La Coalition Jotna a, en outre, décidé de maintenir le cap vers les prochaines élections locales. Pour ce faire, elle entend s’ouvrir à toutes les alliances de l’opposition, afin ‘’de poursuivre son combat commun pour la défense sincère de l’intérêt des populations, pour la vérité du langage et l’éthique politique’’.

La Conférence nationale des leaders (CNL) a également profité de son assemblée générale pour se prononcer sur la situation économique et sociale du pays qu’elle juge désastreuse. Aux yeux des membres de la coalition, ‘’l’énorme chiffre provisoire des 500 morts par les pirogues du désespoir est le marqueur le plus flagrant, le mutisme choquant des autorités qui avouent leur impuissance sont autant de signes que ce pays est au bord du chaos social. Nous appelons les populations à reconnaitre en nous des acteurs décisifs pour leur propre salut’’.

La coalition pense que le régime du président Macky Sall est incapable de créer les véritables conditions économiques et sociales propices à une création de richesse durable et à sa bonne répartition. Elle estime plutôt que le gouvernement actuel mène le Sénégal ‘’droit vers des lendemains encore plus difficiles vu le contexte mondial marqué par le repli économique des pays occidentaux’’. La CNL appelle à cet effet le peuple à un sursaut, elle estime qu’il est temps que chacun prenne conscience de sa responsabilité dans le salut ou la condamnation de tous.

HABIBATOU TRAORE