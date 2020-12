Le chef de l’Etat présidera, très prochainement, une rencontre d’évaluation prospective de la stratégie de lutte contre la Covid-19. L’annonce a été faite hier, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Au Sénégal, la courbe de la propagation de la pandémie de Covid-19 reste ascendante, depuis quelques jours. Ce qui inquiète de plus en plus les autorités publiques. Ainsi, abordant hier la situation de la pandémie de la Covid-19, lors du Conseil des ministres, le président de la République a rappelé au gouvernement l’impératif d’accroître la vigilance. Et d’améliorer l’efficacité des dispositifs de sécurité publique et sanitaire, afin d’assurer le respect, par les populations, des mesures barrières et du port obligatoire du masque dans les lieux et transports publics. ‘’Le chef de l’Etat a informé le conseil qu’il présidera très prochainement une rencontre d’évaluation prospective de la stratégie de lutte contre la Covid-19’’, rapporte le communiqué de cette rencontre hebdomadaire du gouvernement.

Au-delà de la crise, le document renseigne que le président de la République a indiqué au gouvernement que la campagne de commercialisation agricole demeure une ‘’période essentielle et sensible’’ de la vie économique et sociale du pays. À ce propos, Macky Sall a souligné l’importance primordiale qu’il accorde à son bon déroulement, particulièrement au niveau des zones de production arachidière et points de collecte du Sénégal. Il a, à cet effet, demandé au gouvernement de prendre les dispositions et mesures d’accompagnement appropriées pour assurer, sur le terrain, le déploiement stable et le contrôle systématique des opérations de la campagne.

‘’Le président de la République a, dans cet élan, demandé aux ministres concernés de travailler en parfaite synergie avec l’Administration territoriale (gouverneurs, préfets, sous-préfets et services techniques déconcentrés) en vue d’un suivi permanent des opérations de collecte et de commercialisation de l’arachide’’, informe le document.

Veiller à l’application effective de la surtaxe à l’exportation de l’arachide

Il ressort de la même source que le chef de l’Etat a insisté sur l’impératif de préserver l’outil industriel national, en particulier la Sonacos SA et les autres huiliers. Qui, d’après lui, contribuent fortement à la croissance et à la création d’emplois permanents et saisonniers sur le territoire national. Le président Sall a demandé, à cet effet, au ministre des Finances et du Budget de veiller à ‘’l’application effective’’ de la surtaxe à l’exportation de l’arachide, dans le but de maintenir les objectifs de collecte et de trituration de Sonacos SA et des autres huiliers.

Poursuivant sa communication, Macky Sall est revenu sur la nécessité d’intensifier le déploiement du PSE Vert dans un contexte de montée en puissance de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte. Il a, à cet égard, demandé au ministre de l’Environnement et du Développement durable, et au ministre des Finances et du Budget de prendre les mesures budgétaires et financières nécessaires à la réalisation accélérée des programmes de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte. ‘’A ce sujet, le président de la République a rappelé au gouvernement que l’objectif, sur la période 2020-2021, est de créer 2 211 emplois verts pour renforcer la sensibilisation et l’appropriation, par les populations, du Programme national de reforestation qui matérialise la volonté du Sénégal de développer l’atténuation et l’adaptation face aux changements climatiques’’s.

Dans le même élan, le ministre de l’Environnement et du Développement durable est invité à mettre en œuvre, après sa validation politique, le rapport de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) sur les changements climatiques.

Secteur privé

Le communiqué du Conseil des ministres révèle, également, que le chef de l’Etat a demandé au gouvernement de toujours renforcer la place du secteur privé national dans l’exécution soutenue du Pap2A. ‘’Abordant les conclusions de la réunion qu’il a présidée le vendredi 4 décembre, relative au nouveau cadre juridique et institutionnel devant régir les PPP au Sénégal, le président de la République a demandé au gouvernement de toujours renforcer la place du secteur privé national dans l’exécution soutenue du Pap2A, afin de consolider une économie forte, attractive, compétitive, inclusive et résiliente’’, note le document.

Dès lors, il invite les ministres de l’Economie et des Finances, et le ministre, Secrétaire général du gouvernement, à intégrer, dans la cohérence et la pertinence juridique, les observations des parties prenantes publiques et privées. Ceci, en vue de la présentation prochaine du projet de loi et de ses décrets d’application finalisés en Conseil des ministres.

D’après le président de la République, ce cadre ‘’innovant’’, qui va entrer en vigueur, nécessite une ‘’capacitation notable’’ des acteurs. Mais aussi une ‘’évaluation précise’’ des projets, dans le respect des procédures de passation des marchés et de signature des contrats. Le but est, pour le président Macky Sall, d’accélérer la réalisation, dans la ‘’transparence’’, des investissements publics, dans les délais prescrits à la satisfaction des populations.

