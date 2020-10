Face à la recrudescence des cas d’émigration irrégulière dont le Sénégal fait face actuellement, le député de la diaspora, Mor Kane, propose quelques solutions de sortie de crise.

L’arrestation de centaines de personnes par des forces de défense et de sécurité un peu partout dans le pays, alors qu’elles s’apprêtaient à rallier l’Espagne par la mer, inquiète le député libéral de la diaspora. Mor Kane informe que, la semaine dernière, 1 026 personnes sont arrivées en Espagne dans les zones de Ténériffe, Lanzarote et Las Palmas. Plus de la moitié d’entre elles sont des Sénégalais. Ce qu’il assimile à un échec notoire du gouvernement.

‘’La politique sénégalaise de lutte contre l’émigration irrégulière a échoué. Il faut que l’État change de stratégie et réévalue sa politique et même l’élargir en discutant avec ses partenaires de la CEDEAO et de l’Union africaine. A la suite de cette réunion, une politique commune pourra être menée. Il faudra également aider ces jeunes en mettant en place une bonne politique d’emploi’’, pense Mor Kane.

Il n’arrive pas à comprendre pourquoi le développement du pays tarde, alors que ses terres sont riches. De plus, le pays a du pétrole et regorge de bien d’autres ressources naturelles. ‘’Les jeunes ne font plus confiance aux politiciens. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas d’autres solutions que de tenter cette aventure. Il est temps que le gouvernement les accompagne dans leurs projets d’élevage, d’agriculture ou de pêche pendant au moins 5 ans. Il pourrait les aider en leur donnant du matériel agricole et des semences. Cela pourrait les aider à devenir de grands cultivateurs, pêcheurs et éleveurs’’, reste convaincu M. Kane.

Selon lui, il faut que le gouvernement fasse de telle sorte que les jeunes travaillent toute l’année avec un soutien et un suivi conséquents. ‘’Les jeunes sont découragés. Il faut que le chef de l’Etat rectifie le tir et le plus rapidement possible, car il doit redonner à sa jeunesse un nouveau souffle, un nouvel espoir. Si on ne fait rien pour eux, personne ne pourra mettre fin à cette vague de ralliements vers l’Europe à travers des pirogues’’, prévient M. Kane.

CHEIKH THIAM