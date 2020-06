Longtemps attendu à l’Organisation mondiale de la santé après sa réussite au concours pour le poste de chef du Bureau promotion de la santé, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Dr Aloyse Diouf, a rendu publique sa démission hier. Il est remplacé à ce poste par Alphonse Thiaw.

La nouvelle est tombée comme un couperet, hier. C’est sur sa page Facebook que le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) Dr Aloyse Diouf, a posté quelques mots d’adieu à son patron. Une façon de taire les rumeurs qui étaient véhiculées sur son limogeage imminent. ‘’Aucune séparation n'est facile ! Monsieur le Ministre, cher ADS. Si, au moment d'écrire ces lignes, ma plume trahit les effluves de mon esprit, c'est parce que ma reconnaissance envers vous à jamais ne tarira. En vous, j'ai découvert un leader, un meneur d'hommes et de femmes, un homme qui inspire confiance et qui sait faire confiance. Ces trois années vécues à vos côtés m'ont beaucoup forgé. Aujourd'hui, je vous remercie d'avoir accepté que je puisse partir vers un autre challenge. Vos conseils avisés et vos encouragements me permettront sans doute de faire face à ce nouveau défi’’, a posté le Dr Diouf.

Le nouveau défi qu’il va relever est celui de chef du Bureau promotion de la santé à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Même s'il arrête la collaboration avec la MSAS à la fin de ce mois de juin et que sa nouvelle assignation ne commence que le 3 août prochain, la procédure a commencé l'an dernier. On est en décembre 2019. L’OMS a décidé de créer un bureau promotion santé. Pour trouver un directeur à ce nouveau poste, la structure onusienne organise un concours durant le même mois. C’est ainsi que le docteur Aloyse Diouf a présenté sa candidature et a été reçu. L’OMS lui a notifié son recrutement et n'eût été la pandémie de coronavirus, le Dr Diouf aurait déjà commencé son nouveau job, il y a quatre mois. Son dévouement le retiendra au MSAS. ‘’C’est depuis le mois de mars 2020 que je devais partir. Compte tenu du début de la crise, j’ai sollicité à l’OMS le report afin d’accompagner le MSAS. Ils ont accepté, en me demandant de leur donner une date. Je leur ai dit le 3 août. Comme la date s’approche, le ministre a accepté de me laisser partir en fin juin. Donc, j’arrête en fin juin. Je vais me reposer le mois de juillet, afin de pouvoir bien rebondir de l’autre côté’’, clarifie le Dr Diouf.

Ce nouveau poste que le docteur Aloyse Diouf va occuper, est inédit au Sénégal. Il gère, dit-il, tout ce qui est aspect transversal de la santé avec les autres secteurs de la santé dans toutes les politiques. Il a également pour rôle de s’occuper des aspects liés à la communication de crise, la communication sur les risques et la communication institutionnelle du ministère. ‘’Donc, je serai toujours avec le ministère. Si ce n’était pas cette crise sanitaire, je serais au Bureau pays de l’OMS depuis très longtemps. C’est un processus de recrutement qui a débuté depuis 2019’’, explique le Dr Diouf. Qui fait partie des hommes révélés au grand public par l’apparition de la Covid-19 au Sénégal.

S'il est resté dans l'anonymat jusqu'en mars 2020, il n'en demeure pas moins qu'il a occupé une place stratégique au département de la Santé. Dans ses nouvelles tâches, il ne sera pas en terrain inconnu. Médecin en santé publique, Docteur Aloyse Diouf est aussi un expert évaluateur de l’OMS, avec des missions dans près de 12 pays africains, entre 2005 et 2017. Ce, pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Il en était même le chef d’équipe en 2005, en République centrafricaine. Il dirige les équipes d’élaboration des plans de com, depuis près de 10 ans. Depuis mai 2013, il est le coordonnateur du volet communication dans le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) du Sénégal. À ce titre, il avait dirigé la commission communication du comité de gestion, durant l’épidémie Ebola, en 2014.

Ce coordonnateur du Réseau des communicateurs en santé de la CEDEAO a toujours assisté le MSAS dans ses prises de parole et stratégies de com de crise, communication pour le développement, communication institutionnelle ou celle portée sur les risques.

Alphonse Thiaw, nouveau directeur de cabinet ; Diouf Sarr félicite son "ex" DC

C’est en décembre 2017 qu’il a été nommé directeur de cabinet du MSAS. Auparavant, en septembre 2017, il fut le CT1 de Diouf Sarr. Un poste qu’il va occuper brièvement avant une nouvelle promotion. Après le serment d’Hippocrate en 2004, il a été affecté dans la banlieue dakaroise, dans une structure sanitaire nouvellement créée. ‘’Je suis parmi les 3 premiers médecins de l’hôpital de Pikine. Nous avons aidé à rendre fonctionnelle cette structure’’, se souvient-il. En 2008, il devient éducateur au Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips). Une entité dont il sera le patron plus tard, entre mai 2013 et septembre 2017, date à laquelle il a été nommé conseiller technique n°1 du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Le Dr Diouf est remplacé aujourd’hui par Alphonse Thiaw. Un juriste de formation. Il est l’ancien conseiller technique du professeur Éva Marie Coll Seck. Depuis le départ de cette dernière, Alphonse est devenu conseiller juridique au niveau de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA). Il a beaucoup travaillé sur la loi antitabac.

Par ailleurs, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a remercié l'OMS pour sa confiance portée au docteur Aloyse Waly Diouf. Quelques instants après que ce dernier a rendu public sa démission, sa tutelle s'est félicitée de ce recrutement. ‘’Nous avons soutenu la candidature du docteur Aloyse Diouf qui a bien voulu retarder son départ pour prendre part aux premières heures de la riposte contre la Covid-19 jusqu'à ce jour. Reconnaissance et gratitude au directeur de cabinet loyal et compétent qu'il a été pendant tout le temps qu'il a été à nos côtés. Le connaissant, je suis persuadé qu'il fera la fierté du Sénégal à l'Organisation mondiale de la santé. Sache que ton grand frère suivra affectueusement ta carrière qui, j'en suis sûr, nous réserve encore de merveilleuses surprises. Tu peux toujours compter sur ton grand frère’’, a déclaré le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr dans un communiqué.

VIVIANE DIATTA