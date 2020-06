Le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique, Abdou Faty, n’est pas d’accord sur la réforme de l’état sur l’âge de la retraite.

Récemment, il a été décidé, par les autorités, de faire passer l’âge de la retraite de 60 à 65 ans, pour certains agents de l’Etat du Sénégal. Le ministre du Travail, Samba Sy, invité dans une émission diffusée sur une chaine de télévision, a expliqué certains axes de cette réforme.

A cet effet, il a défendu que cette décision ait été prise parce que certaines professions, au fur et à mesure que le temps passe, connaissent une sorte de maturation qui fait que l’excellence sanctionne ces trajets. Donc, ce serait une perte de se séparer de ces hommes et femmes expérimentés capables encore de servir le pays. D’où l’importance, selon lui, d’une telle décision réfléchie qui consiste à prolonger l’âge de la retraite de certaines catégories de profession.

Il s’agit, entre autres, des médecins, chirurgiens-dentistes et docteurs vétérinaires.

Le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique, Abdou Faty, n’est pas très convaincu par cet exposé du ministre. Selon lui, telle qu’expliquée par le ministre du Travail, cette réforme peut engendrer des conflits futurs avec d’autres acteurs. ‘’En effet, après avoir tailladé à leur guise, après avoir déséquilibré le système de rémunération, aujourd’hui, le gouvernement touche à la loi 61-33 sur le statut général de la Fonction publique’’, dénonce-t-il. Abdou Faty tient à préciser qu’une loi est impersonnelle et de portée générale. Il dit avoir l’impression que l’Etat veut encore tracer des boulevards, taillader des vêtements à certains corps, parce que tenu à la gorge, pour en sacrifier d’autres. Il trouve cette situation inadmissible. ‘’Un État ne doit pas fonctionner de cette manière. Nous les attendons par rapport au décret d’application pour voir quelle alchimie ils vont nous servir pour dire voici tel corps qui n’est pas encore spécial. Je rappelle que les corps spéciaux sont les magistrats, les professeurs d’université. A ce que je sache, les médecins ne sont pas des corps spéciaux’’, dit-il sur un ton irrité.

Le secrétaire général du Sels/A estime que ‘’l’Etat devrait arrêter ces réformettes et réformer fondamentalement le statut général de la Fonction publique, en allant vers la fonte de la mise en commun, la mutualisation du Fonds national de retraite (FNR) de l’après au lieu de faire des réformettes qui pourraient nous installer dans une instabilité durable dans la Fonction publique’’.

Par ailleurs, Samba Sy a aussi expliqué, pendant son temps d’antenne, que l’une des considérations prises en compte, est le besoin du pays par rapport à des catégories d’acteur. Et l’entrée en emploi de certaines demande beaucoup plus de temps. ‘’Nous avons négocié avec les partenaires sociaux. Pour ce qui concerne la loi 69 qui régule le départ à la retraite pour ceux qui sont régis par le Code du travail, la chose ne peut se faire après le passage de l’Etat du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale. Dans ce Conseil consultatif, siègent des départements du ministère concernés, mais également des organisations de travailleurs et d’employeurs’’, annonce-t-il.

Il soutient que ceux qui étaient concernés et qui s’étaient retrouvés en 2018, avaient donné leur accord, c’est-à-dire les organisations des travailleurs et d’employeurs. Et même le privé est concerné par cette mesure. Il fait savoir que lorsque le président de la République va prendre un décret pour sanctionner cette modification, il fera obligation aux employeurs d’admettre à la retraite leurs travailleurs et ces derniers auront droit de réclamer ce départ à 65 ans et non plus à 60 ans.

AIDA DIENE