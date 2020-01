L’opérateur mobile virtuel Promobile est décidé a lancé ses activités. Hier en conférence de presse, le Directeur général Mbackyou Faye a annoncé une plainte contre l’opérateur Free qui refuse d’appliquer les tarifs de cession imposés par l’Artp.

Promobile Sénégal de l’homme d’affaires Mbackyou Faye ne décolère pas. Cet opérateur téléphonique à caractère mobile virtuel, premier du genre au Sénégal, est en effet très remonté contre Free. A l’origine de ce courroux, un désaccord commercial entre la société de Mbackyou Faye et son partenaire Free Sénégal (ex-Tigo). La brouille, renseigne-t-on, vient des tarifs de cession de produits et services, entrainant ainsi le report du démarrage de la nouvelle société de téléphonie. Et pourtant, renseigne l’homme d’affaire, c’est l’ex opérateur Tigo devenu Free qui a donné une lettre d’intention à Sirius Télécoms Afrique (Promobile), ce qui lui a permis d’obtenir sa licence d’opérateur, acquise à 300 millions, en octobre dernier.

‘’Toutes les dispositions financières, logistiques, commerciales et techniques, pour démarrer ses activités commerciales ont été prises’’, explique Mbackyou Faye. Qui ne comprend pas pourquoi Free veut leur mettre des bâtons dans les roues, en fixant des tarifs plus chers que ceux vendus aux consommateurs. D’après M. Faye, des investissements colossaux ont été consentis, avec l’implantation de 25 agences opérationnelles, la création de plus de 300 emplois directs, ainsi que des charges mensuelles récurrentes de plus de 150 millions.

Echec de l’arbitrage de l’Artp

Ainsi, pour trancher le litige, Mbackyou Faye et son équipe ont sollicité l’arbitrage de l’Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes (Artp). Seulement, les nombreuses réunions entre les deux parties et l’autorité de régulation n’ont pas servi à décanter la situation. ‘’Après plusieurs réunions d’arbitrage et de conciliation entre les trois parties que sont la direction générale et le collège de l’Artp qui représente l’Etat du Sénégal , Saga Africa Holdings Limited (Free), Sirius Telecoms Afrique (Promobile), l’Autorité a été obligée de prendre des décisions référenciées n°2019-018 portant règlement du différend, aux fins d’arbitrage, conformément à la loi n°94-53 du 22 Aout 1994 portant sur le prix, la concurrence et le contentieux économique‘’, souligne M. Faye.

Une décision pas trop dissuasive, car renseigne le Dg de Promobile, Free campe sur sa position et refuse de délivrer une convention commerciale, sur la base des tarifs retenus par l’Artp. Une posture que l’un des conseillers de Mbackyou Faye juge inacceptable. En effet, Me Baboucar Cissé considère que Free devrait accepter les prix proposés par l’Autorité de régulation. ‘’Free défie l’Autorité et par la même occasion l’Etat du Sénégal, ce qui est inadmissible et intolérable, car la licence n’a pas été gratuite’’, souligne la robe noire. Qui espère que l’Etat prendra les mesures idoines pour résoudre ce contentieux et faire revenir à la raison à leur vis-à-vis.

Pour son confrère Me El Hadji Diouf, avec les prix proposés par Free, Promobile Sénégal risque de travailler à perte. Par conséquent, l’avocat pense que des sanctions doivent tomber. ‘’Nous allons les traduire en justice pour tous les préjudices que Promobile a subis. On ne comprend pas cette attitude qui frise la délinquance. Mbackyou Faye fera face’’, laisse-t-il entendre.