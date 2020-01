En tournée, le chef d’Etat-major général des armées (Cemga), le général Birame Diop, a fait l’état des lieux des troupes et s’est enquis de leurs conditions de vie dans la région de Kolda. Zone où règne une insécurité galopante.

Le Fouladou est en proie à une recrudescence des meurtres et braquages à main armée le long de la frontière. C’est dans cette ambiance pesante que le général Birame Diop s’y est rendu, ce jeudi. Attendu sur cette question, le chef d’Etat-major général des armées s’est montré laconique. ‘’Je suis venu m’enquérir des conditions de travail et de vie de mes éléments et voir, dans les meilleurs délais, ce que le commandement peut faire pour améliorer les conditions de mes hommes’’, a-t-il déclaré, soulignant qu’il y a ‘’des zones qui peuvent être améliorées. C’est, dit-il, l’une des raisons pour lesquelles je suis venu rendre visite aux unités’’.

Dans la région, la question de l’insécurité est sur toutes les lèvres des populations qui demandent à l’Etat de prendre les mesures idoines, afin qu’elles puissent retrouver la paix. Car, ces derniers temps, des cas de meurtres horribles, de braquages dignes des western d’Hollywood et des comportements atypiques qui frisent l’hérésie et dépassent même l’entendement, sont notés. Région frontalière avec trois pays, notamment la Gambie et les deux Guinées, ce statut de carrefour en fait une zone de prédilection des brigands.

Des braquages à répétition

Ce mercredi 22 janvier, un Pick-up de la Sodefitex a été emporté par des assaillants, lors d’un braquage sur l’axe Kolda - Ziguinchor. Les occupants du véhicule ont tous été dépouillés de leurs biens. Ces éléments armés ont fait irruption, dans l’après-midi, entre les villages de Saré Téning et Sinthiang Téning, deux localités de la commune de Niagha, dans la région de Sédhiou, pour commettre leur forfait.

Le 19 novembre 2019, un autre braquage a eu lieu au même endroit. Ce jour-là, une bande de 12 assaillants a investi le même axe et réussi à immobiliser des véhicules : un ‘’7 places’’ et un 4x4 appartenant à l’USAID. C’était aux environ de 17 h, sur la route nationale n°6. Ils ont dépouillé les passagers de tous leurs biens. Ils ont aussi immobilisé des motos et volé des marchandises, téléphones portables et matériels divers, en plus de sommes d’argent. Ils ont également pris en otage quelques personnes pour se servir d’elles comme boucliers. Après quelques kilomètres, les ravisseurs les ont libérées. Mais le véhicule 4x4 a été emporté par les brigands à qui il a servi à transporter le butin vers la Guinée-Bissau. Jusqu’ici, ce véhicule reste introuvable.

Des meurtres se succèdent

Le jeudi 16 janvier 2020, une scène horrible s’est produite dans le village de Saré Yoro Diao. Dans cette localité située dans la commune de Tankanto Escale, région de Kolda, et distante de moins d’un kilomètre de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne, la dame Yoba Baldé, âgée de 35 ans, mariée sans enfants, a été décapitée par un individu non encore identifié.

En août dernier, un berger a été tué à Wessako Yéro, dans la commune de Niagha, par des voleurs armés, lors d’un échange de tirs entre les villageois et les malfrats, qui avaient emporté trois bœufs.

Entre meurtres et braquages, la question de l’insécurité est prégnante dans les régions de Kolda et de Sédhiou. ‘’Nous sommes des oubliées par le gouvernement et les militaires qui disent qu’ils sont venus nous sécuriser. Nous ne pouvons pas comprendre la position de l’armée, si l’on sait que ces crimes et ces braquages se déroulent presque sous leur nez, sans qu’ils réagissent’’, déplorent, en substance, des personnes interrogées.

EMMANUEL BOUBA YANGA