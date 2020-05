Le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, a procédé, ce jeudi 14 mai 2020 à Koumpentoum, au lancement officiel de la distribution des kits alimentaires au niveau régional.

Dans la région de Tambacounda, "53 887 ménages environ recevront ces kits composés de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes, 10 l d'huile, plus un paquet de 18 morceaux de savon", a annoncé le ministre. Selon qui, il s’agit d’un kit d'une valeur monétaire de 66 000 F CFA qui devrait apporter un appui nécessaire aux populations face aux effets négatifs de la Covid-19. Mansour Faye a profité de cette occasion pour saluer, de manière générale, l'ensemble des gouverneurs du Sénégal et en particulier celui de la région de Tambacounda. L’exécutif régional, explique-t-il, est parvenu à mener à bien cette opération de ciblage, aussi bien à travers la certification, recertification du Registre national unique (RNU), mais aussi le choix des ménages. Un travail remarquable, si l'on en croit le nombre de réclamations. "Seules deux réclamations ont été exprimées. Des réclamations pour lesquelles des réponses ont été apportées", explique-t-il.

Le beau-frère du président de la République n'a pas manqué de rassurer les ménages qui disposent des cartes d'égalité de chance, ceux qui sont au niveau du reclassement social, ceux bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale ne figurant pas dans le RNU, les familles des transporteurs qui réclament une assistance. Tous ces ménages, promet-il, verront leurs préoccupations prises en charge.

S'agissant de la disponibilité et la distribution des denrées aux ayants droit, le ministre annonce que des dispositions sont prises pour que, dans la semaine, toutes les denrées arrivent à bon port dans la région. Et que les autorités territoriales procèdent à sa distribution. Dans cette veine, le préfet du département de Koumpentoum, Amdy Mbengue, a tenu à tranquilliser les populations sur la disponibilité des denrées. "Toutes les denrées sont enfin là. Il manquait le sucre, les pâtes et le savon. Vous voyez avec moi les camions transportant le sucre et les pâtes. Maintenant, il ne manque que le camion transportant le savon qui, on me signale, est en panne à quelques kilomètres de Koumpentoum’’.

Dans la même optique, il assure qu'ils procéderont à la distribution, dans les meilleurs délais, pour les 11 160 ménages ciblés dans le département. Le président du conseil départemental, Oumar Sy, a lui exprimé sa satisfaction sur le choix porté sur son département pour le lancement.

C'est dans une ambiance sobre, sans beaucoup de bruit que 15 ménages bénéficiaires ont reçu leur kit alimentaire. Des bénéficiaires reconnaissant vis-à-vis du président de la République, mais inquiets pour leurs concitoyens qui n'ont pas encore reçu leur kit.