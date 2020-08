Validé, il y a juste un mois, le projet de réhabilitation du stade Maniang Soumaré de Thiès, financé à hauteur de 178 millions de F CFA, a officiellement démarré avant-hier, avec le lancement des travaux de réalisation du terrain en gazon synthétique. Les Thiessois retrouvent leur pelouse synthétique en décembre 2020.

Annoncé depuis quelques années en grande pompe, le top départ des travaux de réalisation de la pelouse du stade Maniang Soumaré de Thiès a finalement été donné, ce samedi, par le ministre des Sports Matar Bâ. Financé en trois étapes, dans le cadre du programme Forward de la Fifa, le projet de réhabilitation de l’infrastructure sera bouclé avant la fin de l’année, c’est-à-dire en décembre 2020.

Validé le 8 juillet 2020, ledit projet ambitionne, en dehors de la réalisation de la pelouse synthétique, de faire des travaux d’accompagnement, avec tous les accessoires (bancs de touche, filets, pourtour du stade…) mais aussi de doter le stade d’une tribune principale, en plus de celle déjà existante pour renforcer sa capacité d’accueil. Le tout est financé à hauteur de 178 millions de francs CFA. L’éclairage va être également réhabilité pour permettre les compétitions de se tenir la nuit.

Selon le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la ville de Thiès doit être dotée d’infrastructures sportives pour maintenir haut le flambeau et ne doit pas cesser d’être ce vivier qu’elle a toujours été pour le football sénégalais. ‘’On le sait, avec la fermeture pour la réhabilitation du stade Léopold Senghor et la situation qui prévaut au niveau des stades à Dakar, la fermeture de Demba Diop, seule Thiès abrite notre équipe nationale, abrite le cœur du football sénégalais. Aujourd’hui, Lat-Dior est le seul stade homologué qui soit capable d'accueillir des compétitions de notre équipe nationale A, mais aussi des autres équipes nationales selon les normes de la Fifa et de la Caf, qui sont devenues de plus en plus strictes en ce qui concerne les conditions d'organisation des compétitions. Thiès doit être ce vivier qu’il n’a jamais cessé d’être pour notre football’’, a reconnu Me Augustin Senghor.

Le président de l’Union sportive de Gorée a indiqué que la réalisation de la pelouse du stade Maniang Soumaré vient à point nommé. De plus, a-t-il ajouté, le terrain en gazon synthétique va profiter aux deux autres départements et aux autres villes de la région de Thiès. Le président de la FSF a tout de même rappelé l’impératif de réhabiliter Maniang Soumaré pour mieux préserver le gazon naturel de Lat-Dior. ‘’La surexploitation du stade Lat-Dior pourrait poser des problèmes d’organisation des matches. C’est la raison pour laquelle on a pensé mettre en place ce gazon synthétique, de manière à soulager et à réduire sa détérioration par un usage intensif’’, a précisé Me Senghor, saluant la clairvoyance du maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, qui, dit-il, n’a pas hésité à signer le protocole d’accord. Ce dernier a lui aussi rappelé que Maniang Soumaré va permettre, dans quelques mois, à Lat-Dior de respirer.

Par ailleurs, le directeur du Bureau régional de développement de la Fifa en l’Afrique de l’Ouest et du Centre, El Hadj Wack Diop, a dit l’importance de réhabiliter Maniang Soumaré et soutient que la Fifa ‘’va toujours apporter sa collaboration pleine et entière, tant sur le plan technique que financier, à la FSF’’.

Réhabiliter Maniang Soumaré pour dénicher des talents

La réhabilitation du stade Maniang Soumaré n’est pas envisagée tout simplement pour décongestionner et préserver le gazon naturel de Lat-Dior. D’après le ministre des Sports, celle-ci va permettre de dénicher des talents cachés, au grand bonheur du peuple et du football sénégalais. ‘’Vu la place qu’occupe Thiès, avec le nombre important d’associations sportives (ASC) et de clubs, le stade Lat-Dior ne pouvait pas régler les problèmes du football de la région. Il fallait trouver une autre alternative. Cela veut dire mettre un gazon synthétique à Maniang Soumaré, mais aussi faire en sorte que cette infrastructure réponde à toutes les exigences d’une pratique sportive de qualité. Je pense que la pose de ce gazon synthétique dans un délai relativement court, jumelée à la politique de modernisation et de réhabilitation du stade Lat-Dior devraient faciliter l’éclosion de toutes les potentialités et de tous les talents de football de la région de Thiès’’, a rassuré Matar Bâ.

GAUSTIN DIATTA (THIES)