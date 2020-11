Boulaye Dia (24 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison) est disponible. Proche de partir l'été dernier, l'attaquant peut toujours quitter Reims. En tout cas, son président, Jean-Pierre Caillot, ne le retiendra pas. ‘’Je n'en sais rien.

S'il reste, j'en serais ravi, s'il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m'y opposer, car j'ai donné ma parole...’’, a soutenu le dirigeant champenois pour L'Union. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'international sénégalais est estimé entre 12 et 15 millions d'euros.