Alors que les contaminations commencent à reprendre une courbe ascendante au Sénégal, le président de la République réimpose les contrôles stricts du respect des gestes barrières.

Il avait déjà donné un avertissement, lors du forum du Numérique, sur la nécessité de respecter les gestes barrières, afin de prévenir une deuxième vague. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République est passé à l’étape supérieure. Face au relâchement constaté de la population et à l’augmentation relative des cas communautaires, Macky Sall a demandé au ‘’gouvernement de renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics’’. Le chef de l’Etat a également rappelé l’impératif de veiller à l’observance des règles et mesures barrières, lors des manifestations et rassemblements qui doivent être réduits au strict minimum.

Mercredi, le bulletin d’information du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie de coronavirus au Sénégal avait annoncé un taux de positivité de 6,27 %, avec 66 nouveaux cas positifs dont 29 cas communautaires. Si l’arrêté imposant le port obligatoire du masque dans les transports et lieux publics est toujours en vigueur, les semaines passées à avoir des taux de contamination en dessous de 5 % ont amené une bonne partie de la population baisser la garde. Le port du masque est redevenu une exception dans les transports publics, hormis les bus Dakar Dem Dikk. Le contrôle, par les agents des forces de l’ordre, laisse aussi à désirer, depuis quelques semaines. Mais la rigueur a déjà repris le dessus. Dans la soirée d’hier, beaucoup de passagers en ont fait les frais, en regagnant leur domicile sans porter de masque dans les transports publics.

D’ailleurs, Macky Sall a demandé à Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de lui proposer ‘’de nouvelles mesures préventives visant à endiguer durablement la pandémie de la Covid-19 et éviter l’engorgement de nos structures sanitaires’’.

En plus des menaces sur les établissements sanitaires, le président de la République a déjà averti qu’une deuxième vague de contamination au coronavirus sera insupportable pour l’économie déjà éprouvée par la première vague.

Cette première vague de la pandémie avait mobilisé tous les efforts du personnel de santé et provoqué l’évitement des structures sanitaires, de peur d’y attraper le virus. Cette situation avait également influé sur les malades chroniques devant recevoir des soins réguliers dans les établissements de santé. L’appel de ces derniers a été entendu par le chef de l’Etat. En ce qui concerne les diabétiques, il a indiqué au ministre de la Santé et de l’action sociale, ‘’l’urgence de prendre toutes les dispositions pour assurer le fonctionnement adéquat des centres publics de dialyse et la prise en charge des patients (insuffisants rénaux) dans les meilleures conditions’’.

Aussi, le Sénégal vient de bénéficier d’un montant de 45 milliards 668 millions F CFA de la part du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. A cet effet, Macky Sall a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec le Secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) d’accentuer la mobilisation des partenaires autour de ce fonds.

Personnes handicapées

La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée aujourd’hui. Le président de la République a réaffirmé l’engagement de l’Etat à poursuivre sans relâche les politiques d’accompagnement et d’insertion socio-économiques des personnes vivant avec un handicap.

C’est ainsi qu’il a rappelé à ses ministres ‘’la nécessité de poursuivre le programme d’extension des cartes d’égalité des chances, le financement des projets et des activités génératrices de revenus permanents pour les cibles, ainsi que le recrutement régulier dans la Fonction publique et les structures de l’Etat de personnes vivant avec un handicap suivant un quota à fixer’’.

Le chef de l’Etat demande également au ministre de l’Education nationale d’engager les travaux de réhabilitation et de modernisation de l’Institut national des jeunes aveugles (Inefja) de Thiès.

L’autosuffisance dans les produits animaliers est un objectif de longue date que le gouvernement peine à concrétiser. Après les plans sur l’autosuffisance en moutons, le chef de l’Etat a demandé à son ministre de l’Elevage et des Productions animales ‘’de poursuivre l’exécution du Plan national de développement de l’élevage, en mettant l’accent sur l’autonomisation du Sénégal en moutons, volaille, viande et lait, de même que l’intensification des cultures fourragères’’.

D’ailleurs, Macky Sall recevra les représentants des organisations d’éleveurs et d’autres acteurs du secteur, au courant de ce mois de décembre 2020.

Lamine Diouf