Le président de la République a engagé son gouvernement à finaliser, d’ici la fin de l’année, la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale. Sans oublier le Pap2 ajusté et accéléré du Plan Sénégal émergent.

De l’optimisme, il en a à revendre. Malgré les sombres présages sur des difficultés économiques post-coronavirus, le président de la République voit l’avenir économique du pays en rose. En atteste son objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres, dès 2024.

En Conseil des ministres tenu hier au palais de la République, Macky Sall a engagé le gouvernement à finaliser, sur les trois prochains mois, la mise en œuvre intégrale du Programme de résilience économique et sociale (Pres). Ceci pour asseoir ‘’le Pap2 ajusté et accéléré du Plan Sénégal émergent’’, avec sa validation avant-hier mardi en Conseil présidentiel, dans l’optique de la relance de l’économie nationale.

Lancé en réponse aux difficultés économiques découlant de la pandémie du coronavirus, le Pres se fonde sur quatre piliers que sont les renforcements du système de santé et de la résilience sociale des populations, de même que la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois, et l’approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité.

Dans les trois prochains mois, le chef de l’Etat annonce qu’il accordera une grande importance ‘’à la souveraineté alimentaire du Sénégal, à l’intensification des réformes sectorielles, à l’amélioration globale de l’environnement des affaires en vue de l’accélération de la transformation structurelle de notre économie, propice au maintien de la trajectoire de croissance du PSE’’.

Dans sa relance ‘’Fast tract’’ de l’économie sénégalaise, le président attend un sursaut national, justifiant son appel aux acteurs du secteur privé à se saisir des opportunités potentielles révélées dans le Pap2 ajusté et accéléré, à se mobiliser davantage autour de l’action de l’Etat.

Ces opportunités seront à saisir dans l’agriculture, secteur dans lequel le président a demandé au ministre ‘’d’accélérer et d’intensifier la production de semences certifiées pour une amélioration continue du capital semencier national’’. Mais ce n’est pas tout. Dans cette dynamique, le chef de l’Etat a instruit les ministres en charge de l’Energie, des Finances et du Budget ‘’de veiller à la suppression de la prime fixe sur l’électricité, au niveau des stations de pompage et des rizières, et l’exonération de la TVA non récupérable sur les intrants pour l’industrie de la filière riz’’.

Pour terminer sur l’agriculture, Macky Sall a demandé au ministre de l’Industrie, dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative présidentielle ‘’PSE-Cap sur l’industrialisation’’, d’accélérer le démarrage effectif des agropoles, notamment l’agropole Sud d’un coût global de 57 milliards F CFA.

Le Programme 100 000 logements sociaux pour démarrer dans les trois prochains mois

Au cours du dernier trimestre de l’année, le chef de l’Etat compte aussi avancer sur le programme des réformes à mettre en œuvre, pour accélérer l’exécution du nouveau Plan d’investissements dans le secteur de la santé qu’il a demandé au ministre en charge de la question.

Idem pour le Programme des 100 000 logements sociaux, ‘’composante essentielle du Pap2/A’’, qui devra démarrer au cours de cette fin d’année 2020. Les mêmes priorités devront être accordées aux autres secteurs productifs tels que l’artisanat, l’économie numérique inclusive et le tourisme. Le secteur de la presse bénéficiera, comme demandé au ministre des Finances et du Budget, dans le cadre de la loi de finances initiale LFI 2021, d’une suspension de paiement des impôts et taxes, pour les années 2020 et 2021. Quant aux programmes PUDC (Programme d'urgence de développement communautaire), Promovilles et Puma (Programme d'urgence de développement communautaire), ils seront poursuivis et accélérés.

Le chef de l’Etat a demandé la priorisation des régions et localités frontalières dans l’exécution de ces programmes d’inclusion sociale et d’équité territoriale. A cet effet, il prévoit de présider, le 10 octobre 2020, la Journée nationale de la décentralisation sur le thème ‘’Décentralisation et équité territoriale’’.

Sur un autre plan, le président de la République a demandé à son gouvernement que cette équité soit appliquée à la situation des arabisants en matière d’éducation, de formation, d’entreprenariat et d’insertion.

Les pluies abondantes de cette année n’ont pas apporté que des inondations aux populations. Dans le monde rural, d’importantes productions d’arachide sont attendues. Le gouvernement souhaite ainsi en profiter pour relancer le secteur de l’huilerie, dans le cadre du ‘’Produire et du consommer local’’. Dans cette perspective, le chef de l’Etat a exhorté les ministres en charge du Commerce, de l’Industrie, de l’Economie et des Finances, en relation avec les différents huiliers, à mettre en œuvre une stratégie nationale de développement de ce secteur.

A une semaine de la célébration du grand Magal de Touba, le chef de l’Etat a rappelé au gouvernement sa volonté de renforcer le développement soutenu des infrastructures dans l’agglomération de Touba-Mbacké qui, avec l’autoroute Ila Touba, émerge en véritable métropole d’équilibre. Parmi elles, un nouvel hôpital de niveau 3, d’un coût de 32 milliards F CFA et doté de 300 lits.

Lamine Diouf