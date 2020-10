Le président de la République a fait part de sa volonté de redynamiser le secteur du transport ferroviaire sur l’axe Dakar – Tamba, par la réhabilitation des voies ferrées, mais aussi la construction d’un terminal à conteneurs dans la région de Tambacounda. Les cheminots applaudissent et attendent de voir.

Au bord du gouffre depuis pratiquement une décennie, voire plus, le secteur du transport ferroviaire peine à se redresser. Les activités sont complètement à l’arrêt, avec des voies ferrées qui sont détruites. Pendant ce temps, les cheminots se cherchent et s’interrogent sur l’avenir du chemin de fer et de leurs emplois.

A Thiès, la société Dakar-Bamako ferroviaire (DBF) fait face à quelques difficultés. Par contre, la nième annonce du président de la République, qui entend redynamiser ledit secteur, suscite l’espoir dans la classe cheminote de la cité du Rail. Mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l’État a ‘’demandé le démarrage du transport ferroviaire sur l’axe Dakar - Tamba, à travers la remise en état des voies et la construction d’un terminal à conteneurs à Tambacounda’’. Cet appel est intervenu une semaine après le souhait qu’il a émis, lors de la tenue du Conseil présidentiel sur la relance de l’économie du pays.

Le président Sall a, à cet effet, affirmé qu’une enveloppe de 10 milliards de F CFA sera dédiée à la relance du secteur du chemin de fer. Cet argent va permettre la remise à neuf des voies. L’objectif de Macky Sall est de jeter les bases d’un transport ferroviaire moderne.

Ce qui redonne le sourire aux cheminots qui, pendant longtemps, ont exprimé le désir de retrouver leur activité d’antan. D’après le président de l’Entente des ex-temporaires de l’ex-société nationale de la Régie des chemins de fer du Sénégal, cette décision du chef de l’État vient à point nommé. Pour lui, il urge de relancer le chemin de fer, pour préserver les milliers d’emplois directs et indirects générés par ce secteur. ‘’Je pense que le Président a compris que dans le cadre de la relance de l’économie nationale, il est indispensable de remettre les trains sur les rails. Le chemin de fer peut aider à booster l’économie du Sénégal. Il vient d’accéder à notre requête. C’est tout ce que nous demandons’’, s’est réjoui Aly Diallo Sow.

Joint par ‘’EnQuête’’, le cheminot, ancien mécanicien et chef d’équipe, affirme que l’État perd beaucoup de milliards de francs CFA dans l’entretien et la construction des routes. C’est pourquoi, précise-t-il, pour faire un bon transport du fret, il faut ‘’impérativement’’ relancer le chemin de fer.

Mais le montant de 10 milliards laisse Aly Diallo Sow sur sa faim. De l’avis du président de l’Entente des ex-temporaires de l’ex-société nationale de la Régie des chemins de fer du Sénégal, l’État doit encore mettre la main à la poche, s’il aspire avoir un service de qualité. En revanche, il s’est résigné. ‘’L’État doit beaucoup investir dans le chemin de fer. Mais les 10 milliards, c’est mieux que rien. Nous accueillons cette nouvelle à bras ouverts’’, a-t-il confié.

GAUSTIN DIATTA (THIES)