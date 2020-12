La contribution globale du Cadre socioéconomique des Nations Unies pour la relance économique post-Covid-19 au Sénégal, se chiffre à plus de 600 millions de dollars USD, soit plus de 320,914 milliards de francs CFA. L’annonce a été faite, hier, par le coordonnateur résident du Système des Nations Unies à Dakar, Siaka Coulibaly, lors de la cérémonie officielle de présentation du Cadre des Nations Unies au Sénégal.

L'Agenda 2030 et les priorités nationales restent le fondement des efforts de développement des Nations Unies au Sénégal, selon le coordonnateur résident du Système onusien à Dakar. Siaka Coulibaly, qui s’exprimait hier, lors de la cérémonie officielle de présentation du Cadre des Nations Unies au Sénégal pour la réponse socio-économique à la pandémie de la Covid-19, a souligné que ce cadre est le fruit d’une collaboration étroite entre le gouvernement sénégalais et les Nations Unies.

‘’Ce cadre décrit l’action collective coordonnée et menée par les Nations Unies au Sénégal, en réponse à l'impact socio-économique de la Covid-19 jusqu’en décembre 2021. (…) La contribution globale du cadre socioéconomique se chiffre à plus de 600 millions de dollars USD (plus de 320,914 milliards de francs CFA). Il ressort d’un processus participatif, qui a mobilisé l’ensemble des acteurs du développement avec le concours du gouvernement qui a conduit à l’élaboration de ce document cadre’’, affirme M. Coulibaly.

Le coordonnateur résident du Système des Nations Unies a indiqué que leur approche reste centrée sur les ‘’plus pauvres, les plus vulnérables’’, notamment les enfants, les laissés-pour-compte et les plus difficiles à atteindre. En outre, il signale que les besoins de financement pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à travers le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A) sont ‘’considérables’’. Et Siaka Coulibaly estime que toutes les sources de financement doivent donc être exploitées, y compris le secteur privé, à travers des partenariats innovants, multisectoriels et multi-acteurs.

‘’La famille des Nations Unies continuera d’être un partenaire efficace, cohérent, responsable et réactif au côté du gouvernement du Sénégal. L'ONU a toujours été fière de générer des idées et des solutions pour améliorer la vie de millions de personnes parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. Ce cadre de réponse des Nations Unies nous offre donc l’opportunité de mieux répondre à la Covid-19, à travers une plus grande pertinence en soutien à l’agenda d’émergence du pays – PSE - pour le bénéfice de la population sénégalaise’’, assure-t-il.

Ainsi, M. Coulibaly a relevé que le cadre onusien est aussi ‘’parfaitement aligné’’ aux priorités nationales, et va contribuer pleinement à relever les défis que le gouvernement du Sénégal s’est fixés à travers le Pap2A. Pour y arriver, les responsables onusiens l’ont fondé sur cinq piliers.

Il s’agit, d’abord, de garantir que les services de santé essentiels sont toujours disponibles et protéger les systèmes de santé, d’aider les gens à faire face à l’adversité, grâce à la protection sociale et aux services de base. Mais aussi de protéger les emplois, soutenir les petites et moyennes entreprises et les travailleurs du secteur informel, par le biais de programmes de relance économique durable. En même temps, il est prévu le renforcement et l’orientation des mesures de relance budgétaire et financière pour que les politiques macroéconomiques profitent aux plus vulnérables, à une relance verte et au renforcement des réponses multilatérales et régionales. Et, enfin, la promotion de la cohésion sociale et l’investissement dans des systèmes de résilience et de réponse communautaires.

Une légère baisse du taux de réalisation des ODD attendue en 2020

Pour sa part, le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération a souligné que sur le plan de la réalisation des ODD, la crise a eu des ‘’effets négatifs’’ sur les ODD relatifs à la pauvreté, la faim et les inégalités. ‘’En effet, le taux de réalisation des ODD en 2020, devrait connaitre une légère baisse de 2,5 % avec la Covid-19 ; un repli atténué par la riposte multiforme instaurée par le gouvernement du Sénégal’’, annonce Amadou Hott.

Selon le ministre, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour maintenir l’économie à son niveau de croissance initiale, beaucoup de défis restent à relever au regard de l’ampleur de la crise. Dès lors, Amadou Hott a salué l’initiative du Système des Nations Unies. ‘’On l’aura constaté, c’est, plus qu’une convergence de vue, une volonté et un engagement ce ‘commun vouloir de vie commune’ dont le but est de faire de chacun de nous un citoyen d’un même et unique système pour le bien-être des populations’’, témoigne le ministre.

Aussi, M. Hott trouve que les thèmes majeurs du rapport onusien de mars 2020, intitulé ‘‘Responsabilité partagée, solidarité mondiale’’, sont-ils ‘’assez illustratifs’’ pour ce cadre fondé sur le paradigme du ‘’Building Back Better’’. ‘’Cette contribution constitue une réponse collective des Nations Unies au Sénégal, en réponse à l'impact socio-économique de la Covid-19. Ce mécanisme contient un cadre de résultats et de ressources qui reflète les interventions prioritaires formulées de façon conjointe sur une période de 13 mois. En articulant son action autour des cinq piliers définis, je demeure convaincu que ce cadre apportera des réponses pertinentes et complémentaires aux défis liés à la crise’’, dit-il.

MARIAMA DIEME