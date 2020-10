Le Sénégal se porte bien à tous les niveaux. C’est le résumé du communiqué de la Cellule de communication de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Avec la crise sanitaire mondiale, beaucoup connaissent des difficultés, surtout au plan économique. Ce qui ne serait pas le cas du Sénégal. Dans un communiqué, le Bureau national de Benno Bokk Yaakaar (BBY) se félicite de la gestion de la relance de l’économie post-Covid-19. Pour ces membres de la mouvance présidentielle, ‘’le Sénégal se porte bien, en dépit des effets néfastes de la Covid-19 qui ont fortement impacté sur la production et les investissements’’.

Aujourd’hui, soulignent-ils, les acteurs du monde économique, après avoir montré leur capacité exceptionnelle de résilience, sont en ordre disposés pour entamer la relance de l’économie. ‘’C’est le lieu de se réjouir de ce que le président Macky Sall ait tôt fait de mettre en place, pour garantir la stabilité économique de nos entreprises, des instruments de riposte comme le Fonds de garantie des investissements prioritaires - le Fongip - qui constitue, avec la Banque nationale de développement économique (BNDE), le Fonds souverain des investissements stratégiques (Fonsis) et la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der), les déterminants structurels d’une résilience et d’une relance économiques assurées’’, se réjouit-on dans un communiqué de la Cellule de communication de BBY transmis à ‘’EnQuête’’.

Malgré ce tableau reluisant, il y a tout de même des défis qui pointent à l’horizon, pour une relance économique réussie. Il s’agit, signale-t-on, ‘’d’une campagne agricole prometteuse qui doit être suivie par des initiatives hardies pour la transformation en vue d’en assurer une consommation locale’’, d’une année scolaire et universitaire réussie dans un contexte de présence du virus, en tirant les leçons de l’année qui vient de s’achever’’.

Ces alliés du président Macky Sall invitent aussi le gouvernement ‘’à poursuivre la consolidation de notre démocratie, avec la mise en œuvre des conclusions du dialogue national dont les rapports des commissions ont été remis au chef de l’Etat’’.

Sur le plan économique, ils ont insisté sur la nécessité de la mise en œuvre de tous les programmes de développement du PAP2AA, destinés à améliorer les conditions de vie des populations.

Dans leur note, ces partisans de BBY reviennent sur la gestion de la pandémie au niveau national. ‘’Malgré nos ressources relativement faibles, notre pays a su se battre sur tous les fronts et utiliser son expertise nationale, pour développer des capacités internes de gestion de la pandémie’’, apprécient-ils. Ainsi, cela a été possible grâce à la contribution de ‘’la société civile, le secteur privé, les chefs religieux et coutumiers, ainsi que la classe politique, tous dressés comme un seul homme à ses côtés, le président Sall, guidé comme toujours par son obsession de protéger et servir son peuple, tient sur tous les fronts avec une admirable réussite’’.

Par ailleurs, s’il y a une leçon à retenir de cette crise, c’est ‘’l’absolue nécessité, pour les pays africains, de ne compter que sur eux-mêmes pour assurer leur développement. C’est tout le sens de la nouvelle orientation du PAP2, désormais amélioré et accéléré’’. Dans ce sens, il est clair que les pays africains ont besoin d’avoir ‘’une économie de guerre’’.

Par conséquent, ‘’une réorientation de toutes les stratégies vers des actions de riposte aptes à remédier aux effets négatifs induits par la pandémie sur l’économie, s’impose. Les objectifs de la phase II du PSE, très favorablement accueillis et adoptés par l’ensemble des partenaires au développement, seront revisités afin de renforcer les souverainetés sanitaire et alimentaire ainsi que l'industrialisation’’.