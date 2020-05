RELATIONS AVEC LES POPULATIONS Le DSP rappelle les règles aux policiers Le directeur de la Sécurité publique a tiré un bilan positif de l’intervention de la police, durant ces deux mois de couvre-feu. Il n’empêche, il a rappelé aux limiers les comportements à adopter en la circonstance. Le directeur de la Sécurité publique, Abdou Wahabou Sall, était en visite à Diourbel. Il procédait à l’installation du commissaire Alassane Niane, en remplacement d’Ousmane Diédhiou qui prend désormais les rênes du commissariat urbain de Tambacounda. Le DSP a profité de cette occasion pour rappeler à ses collègues policiers les comportements à adopter à l’endroit des populations. ‘’Je demande au personnel de continuer à observer les règles qui sont édictées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et de les faire observer surtout par les populations, dans une dynamique de persuasion et dans une dynamique de sensibilisation. La sanction négative, en réalité, dans le cadre de la pratique policière, devrait être le dernier recours. Les amendes forfaitaires qu’on doit faire payer à quelqu’un qui ne porte pas de masque devraient être le dernier recours’’, leur a-t-il rappelé. Ainsi, le patron de la Direction de la sécurité publique leur a fait savoir que ‘’le premier maillon pour le policier, c’est d’abord de sensibiliser dans le marché, dans un transport en commun, dans un lieu privé ou dans un lieu du secteur public. Si maintenant cela ne marche pas, la sanction, la contravention ou le caractère délictuel arrive. Je voudrais vous exhorter à poursuivre dans ce sens et à continuer d’accompagner toutes les structures de l’Etat et même toutes les structures privées, dans le cadre de la lutte contre ce fléau mondial’’. Par ailleurs, il a salué le travail accompli par les deux commissaires durant les 12 mois à la tête des commissariats de Diourbel et Tamba. A l’endroit du commissaire Ousmane Diédhiou, le commissaire Wahabou Sall expliquera les raisons qui commandent sa mutation à Tambacounda. ‘’Commissaire Diédhiou, bien que vous n’ayez fait qu’un an, vous avez marqué d’une empreinte indélébile votre passage ici à Diourbel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on vous a très rapidement propulsé vers l’une des régions orientales, Tambacounda, qui constitue aussi une région où les enjeux sont énormes. C’est d’ailleurs une zone de transit, mais c’est également une zone frontalière où le passage des personnes et des biens est très important par rapport au contexte de la CEDEAO. Je n’ai aucun doute que vous allez relever les défis qui vous attendent à Tambacounda, notamment dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui, aujourd’hui, constitue la priorité’’. Que dire de son remplaçant le commissaire divisionnaire Alassane Niane ? ‘’Vous avez fait 11 mois à Tambacounda, mais vous avez engrangé des résultats extrêmement positifs. Je pense que l’expérience que vous avez acquise là-bas va vous permettre de consolider les efforts qui ont été consentis par le commissaire divisionnaire Diédhiou. Je voudrais vous encourager à poursuivre dans ce sens que vous avez entamé et qui nous a valu beaucoup de satisfaction’’. A Bambey, c’est la commissaire Gnima Diédhiou qui prend le relais du commissaire Baba Fall affecté à Kébémer. La nouvelle patronne des limiers de Bambey a appelé les populations à collaborer étroitement avec la police. D’ailleurs, dans cette ville, le directeur de la Sécurité publique a trouvé bon le moral des troupes. Il les a invités à se protéger pour éviter la propagation de la pandémie.