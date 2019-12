Poursuivi pour avoir entretenu, pendant quinze ans, des rapports incestueux avec ses deux filles et d’avoir engrossé l’une d’elles, le marabout Mamadou Binté Diallo sera jugé aujourd’hui au tribunal de grande instance de Kolda.

Dans les liens de la détention depuis plusieurs semaines, Mamadou Binté Diallo sera peut-être fixé sur son sort aujourd’hui. Son procès pour viol sur ses deux filles R. Diallo et H. Diallo, et actes de pédophilie commis par un ascendant et personne ayant autorité sur les mineurs, s’ouvre ce mercredi 18 décembre 2019, au tribunal de grande instance de Kolda. Le marabout est accusé d’avoir entretenu, pendant quinze ans, des relations sexuelles incestueuses avec ses deux filles, et d’avoir même engrossé l’une d’elles. L’enfant, selon la victime, est aujourd’hui âgé de 5 ans.

Mamadou Binté Diallo a été arrêté par la gendarmerie de Médina Yoro Foula, puis déféré au parquet de Kolda, suite à une dénonciation anonyme d’un membre de la famille. Ce dernier, ne pouvant plus supporter ses agissements, a décidé de briser le tabou et de passer outre ses menaces de mort qu’il a toujours proférées contre quiconque serait tenté de le dénoncer. Selon ses voisins, depuis qu’il a commencé à exercer le métier de marabout, il est devenu intouchable, parce que redouté par les populations. Ce qui fait que personne n’a jamais osé croiser son regard, encore moins le rappeler à l’ordre, quand il s’adonnait à certaines dérives.

Marié à deux épouses et père de 12 enfants, le sexagénaire a toujours contraint ses deux filles à des relations sexuelles. Chose qu’il a essayé de nier devant les pandores de la gendarmerie de Kolda. Mais ses dénégations ont été battues en brèche par les victimes qui ont soutenu que leur père a entretenu des rapports sexuels avec elles pendant plusieurs années. ‘’C’est lui qui m’a mise enceinte. Il est le père de mon enfant qui aura cette année 5 ans. Notre mère est décédée, quand elle a su que c’est mon propre papa qui m’a engrossée’’, confesse l’une d’elles.

Les déclarations des victimes ont été d’ailleurs confirmées par la seconde épouse du prévenu. Mis au pied du mur, le marabout pervers a fini par céder et à reconnaitre les faits pour lesquels il est poursuivi.

EMMANUEL BOUBA YANGA (KOLDA)