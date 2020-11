Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire n’est pas indulgent avec le nouveau gouvernement du Sénégal. Il assimile l’élargissement du gouvernement aux partis d’opposition à un partage du gâteau et donne rendez-vous aux Sénégalais demain, à la place de la Nation, pour obliger, dit-il, le régime en place à prendre en charge certaines revendications sociales.

Le Secrétariat exécutif national du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire (Frapp) s’est, à son tour, prononcé sur l’actualité nationale marquée par le remaniement ministériel. Guy Marius Sagna et Cie, qui faisaient face à la presse hier, estiment que la réorganisation du gouvernement n’est pas une priorité. Ils pensent d’ailleurs qu’il s’agit d’un élargissement du ‘’paaco national à d’autres partis politiques qui se réclamaient de l’opposition’’.

Le Frapp est ainsi d’avis que l’urgence est dans la réduction du train de vie de l’Etat, avec la suppression de certaines institutions. Ils listent, à cet effet, le Conseil économique, social et environnemental (Cese), le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT) et le Haut conseil du dialogue social (HCDS).

En outre, le front pense ‘’qu’il urge de prendre des mesures immédiates pour faire face à la crise économique et sociale qui frappe le peuple sénégalais, conséquence des options politiques du président Macky Sall qui envoient notre jeunesse à l’émigration irrégulière’’. Sur la même lancée, le Frapp dénonce l’attitude du président Macky Sall qui, à ses yeux, garde ‘’un silence méprisant devant les centaines de jeunes que ses politiques ont condamnés à mort dans l’océan Atlantique, dans le désert du Sahara, quand ils ne sont pas recrutés par les groupes terroristes’’.

CAMPAGNE D’IMPLANTATION

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire a également, dans sa déclaration liminaire, exprimé sa grande inquiétude sur les questions relatives à la 3e candidature, ainsi que la manipulation des sentiments ethniques au Sénégal, en Guinée, en Côte d’Ivoire... ‘’Le Sen appelle le président Macky Sall, son parti et sa coalition ainsi que les différents acteurs politiques de la Guinée et de la Côte d’Ivoire à la responsabilité. La manipulation des sentiments religieux et ethniques dans le Sénégal, la Guinée et la Côte d’Ivoire multi-ethniques, multi-religieux et multi-confrériques est irresponsable et criminelle. Le Frapp invite tous les démocrates ouest-africains, sans se couper des luttes quotidiennes des populations, à barrer la route collectivement aux projets de 3e candidature’’, lance-t-il.

Le mouvement n’oublie pas les questions relatives aux revendications sociales. Il prévoit, en ce sens, une marche à travers le front multi-lutte Doy Na, ce samedi à 15 h, à la place de la Nation.

Par ailleurs, Guy Marius Sagna et ses camarades informent qu’ils ont entrepris une campagne d’implantation de leur mouvement à travers le pays. Le but, dit-on, est de bâtir un ‘’Frapp plus fort, un Frapp plus décisif, plus incisif au service des victoires des populations. Un Frapp plus fort est un Frapp qui est aussi nationalement et internationalement implanté au service des Sénégalais et d’un Sénégal libre dans une Afrique libre et unie’’.

L’objectif de cette campagne de massification est d’avoir des Frapp départementaux et communaux partout au Sénégal, de mieux servir les populations, de penser globalement et de lutter localement et nationalement.

‘’Le Frapp travaille à bâtir un ordre conforme aux intérêts des travailleurs des campagnes et des villes, un ordre conforme à la souveraineté des populations, un ordre anti-impérialiste et panafricain. L’objectif est de contribuer à mettre à la disposition des populations, dans chaque département, mais également dans chaque commune, des instruments de résistance, de lutte et de transformation sociale’’.

HABIBATOU TRAORE