Après une longue attente de plus de 72 heures, le président Macky Sall a dévoilé, hier, la liste des nouveaux membres du gouvernement. Il y en a qui ont changé de portefeuille et échappent à la guillotine. C’est le cas de Mansour Faye, Samba Ndiobène Ka et Sophie Gladima.

Le président Macky Sall a dévoilé, hier, la liste du nouveau gouvernement, après la dissolution, le jeudi dernier, de l’ancienne équipe gouvernementale. Et c’est la grande surprise pour certains. On note ainsi de nouvelles têtes qui étaient inattendues, des départs insoupçonnés, mais aussi des changements ou permutations dans certains départements ministériels.

Parmi les ministres qui ont quitté leur portefeuille pour un autre département, l’on peut noter en premier le beau-frère du président qui a lâché le Développement communautaire, l’Équité sociale et territoriale pour les Infrastructures, les Transports terrestre et le Désenclavement. Un passage de Mansour Faye marqué par des controverses et des scandales. Le plus récent concerne la distribution de l’aide alimentaire, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

En effet, le maire de Saint-Louis était au cœur de la riposte contre la Covid-19 pour piloter le marché de l’achat et du transport des vivres destinés à la population. Une enveloppe de 6 milliards avait été dégagée pour le transport des denrées dans les différents coins et recoins du pays. La gestion de cette somme a alimenté une grosse polémique au point que des politiques et activistes ont déposé des plaintes à l’Office national contre la corruption (Ofnac) pour exiger que la lumière soit faite sur la gestion du ministre de l’aide alimentaire.

En attendant une peu probable convocation devant l’Ofnac, Mansour Faye atterri dans le stratégique département des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement. Il passe la patate chaude du développement communautaire à Samba Ndiobène Ka.

Samba Ndiobène part avec deux Tabaskis ratées

Le nouveau ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, n’était pas aussi apprécié au ministère de l’Elevage et de la Production animale qu’il vient de quitter. Samba Ndiobène Ka n’a toujours pas été en bons termes avec les éleveurs qui l’accusaient souvent de privilégier ses intérêts politiques au détriment des besoins du secteur. C’est le cas dans le dossier brûlant de la gestion du ranch de Dolly.

En effet, une frange des éleveurs de la réserve pastorale reste très remontée contre le ministre, à cause de sa décision d’annuler un projet expérimental sur la restauration des sols et du pâturage du ranch, qui s'étend sur une superficie de 15 000 hectares, pour un coût global de 4,6 milliards pour une durée de cinq ans.

Outre sa mésentente avec les éleveurs ruraux, le passage de Samba Ndiobène Ka au département de l’Elevage reste aussi marqué par deux Tabaski ‘’avortées’’. Pour sa première édition en 2019, les moutons étaient presque introuvables sur le marché local. Les importations étaient limitées et la production locale était devenue insuffisante pour approvisionner le marché. L’effet contraire s’est produit la Tabaski passée où l’on a assisté à un marché gavé de moutons avec des prix ‘’inaccessibles’’ dans un contexte de crise sanitaire.

Tous ces facteurs ont fait que beaucoup d’acteurs du secteur s’attendaient déjà à son départ du département.

Toutefois, il n’a pas été sanctionné, puisqu’il quitte le ministère de l’Elevage pour s’occuper désormais du Développement communautaire, de l’Equité territoriale et de la Solidarité. Une station stratégique dotée d’un budget conséquent.

Samba Ndiobène Kane passe ainsi ses moutons à Aly Saleh Diop, nouveau Ministre de l'Elevage et des Productions animales.

En outre, parmi les ministres qui ont changé de département ministériel tout en restant dans le navire gouvernemental, il y a la géologue Aïssatou Sophie Gladima qui laisse la géologie et les mines pour s’occuper du Pétrole et des Energies. Elle remplace à ce poste Mouhamadou Mactar Cissé. Quant au ministère de la Géologie et des Mines, il revient désormais au maire de Dagana Oumar Sarr, l’une des nouvelles recrues du gouvernement.

ABBA BA