Des techniciens de football, de basket-ball, d’athlétisme et de karaté ont reçu leurs diplômes d’entraineur des mains du ministre des Sports, hier, au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor. Le ministère des Sports et sa Direction de la formation et du développement sportif visent, à travers cette initiative, la mise en avant de la formation pour des résultats probants.

La cérémonie de remise des diplômes d’entraineur a été l’occasion, pour Matar Ba, de revenir sur l’importance de la formation dans le développement du sport sénégalais. Le ministre des Sports, venu présider l’évènement hier, a d’abord rappelé que son département a accordé une part importante à la formation sur les fonds qui lui sont alloués annuellement. ‘’La formation est érigée maintenant en programme au niveau du budget du ministère des Sports, pour accompagner toutes les disciplines sportives à avoir l’expertise nécessaire. Cela veut dire que la tutelle va former les formateurs, accompagner ceux qui sont sur le terrain pour qu’ils puissent continuer à encadrer la petite catégorie. C’est cela qui va garantir le développement de notre sport’’, a-t-il dit.

Selon le ministre, ce diplôme d’entraineur remis aux récipiendaires consacre la fin d’une formation importante destinée à 181 techniciens dont 76 en basket et 51 en football. Les autres concernent le karaté (25) et l’athlétisme (29). Ils ont été formés au courant de l’année 2019 par le ministère des Sports, à travers sa Direction de la formation et du développement sportif.

Le maire de Fatick a également magnifié la diversité dans la sélection des techniciens. Pour lui, la formation a touché quasiment tous les départements du Sénégal. ‘’On n’a pas formé seulement des techniciens de la région de Dakar. Il y a des diplômés issus des autres localités, y compris les départements les plus reculés du territoire. Cette formation leur permet d’encadrer les jeunes sportifs de leurs villes’’, ajoute Matar Ba.

Cette formation est certes une opportunité pour les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022, mais le ministre des Sports a indiqué qu’elle a été lancée en perspective de joutes mondiales. ‘’Les Jeux olympiques de la jeunesse ne sont pas un horizon pour cette formation. On a toujours formé des techniciens avant même d’être attributaire des JOJ. Et nous allons continuer à le faire après 2022’’, a insisté le patron des sports sénégalais.

Le porte-parole des récipiendaires a décrié les obstacles empêchant les techniciens de faire convenablement la tâche qui leur est dévolue. D’après Limamoulaye Diawara, l’absence d’accompagnent des entraineurs par l’Etat en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 a accentué leurs difficultés. ‘’Nous sommes confrontés à des problèmes d’infrastructures et un manque de compétitions. Ces faiblesses auront forcément des incidences sur les résultats de nos athlètes’’, regrette M. Diawara.

OUMAR BAYO BA