Le ministère de la Culture et de la Communication a invité des acteurs culturels et des membres du Conseil d’administration de la Sénégalais du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) à discuter.

A cet effet, le secrétaire général dudit ministère a présidé la rencontre qui s’est tenue hier à la Maison de la presse. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, le collectif Saay Wi, qui regroupe différents artistes sénégalais, se dit déçu de la rencontre.

‘’Nous avons été déçus par la représentativité au niveau de cette rencontre. A notre grande surprise, il y avait, au moins, 80 % d’agents de la Sodav qui étaient présents. Pire, ils n’ont même pas laissé aux gens la possibilité de s’exprimer et ils ne faisaient que s’attaquer aux propos des autres avec véhémence.

Raison pour laquelle nous, membres de Say Wi, tenons à remercier le président de la République et nous continuons à le soutenir et à l’accompagner par rapport à ses directives. Il s’agit de l’audit institutionnel et financier de la Sodav et la mise en place de la commission de contrôle. Nous sommes vraiment déçus par cette rencontre qui s’est terminée en queue de poisson. Ce qui nous a beaucoup déçus, parce que nous nous attendions à beaucoup d’échanges et de concertations par rapport à l’audit de la Sodav’’, lit-on dans leur note.

D’après une source anonyme, il y avait une dizaine de membres du Conseil d’administration de la Sodav. Aussi, c’est le secrétaire général du ministère de la Culture qui se chargeait de distribuer la parole. A cet effet, il a demandé aux différentes organisations présentes de coucher sur papier tous leurs griefs pour de meilleurs échanges.

Seulement, avant cela, l’ancien producteur de musique El Hadj Ndiaye, présent à la rencontre, a voulu fixer les modalités de la réunion. ‘’El Hadj Ndiaye a dit dès l’entame qu’ils étaient là pour la dissolution de la Sodav. Ce que le SG n’a pas compris. Il lui a rétorqué qu’il était leur invité, donc ne devait pas fixer les termes de référence de la réunion’’, a fait savoir notre source.

‘’Ensuite, M. Ndiaye a commencé à couper la parole aux autres et le SG lui a demandé de les laisser s’exprimer. Ce qui, apparemment, l’a agacé, parce qu’il a dit qu’il est un ainé et qu’on ne doit pas lui parler de la sorte et que si c’est comme cela que les choses devraient se passer, il préférerait partir. Le SG a pris acte.

C’est ainsi qu’il est sorti de la salle avant même la fin de la réunion’’, rapporte notre source qui a pris part à toute la réunion. C’était assez chaud, a-t-on dit.

B. S. SEYE