Fidèle à sa stratégie de consensus et d'une large convergence des Sénégalais vers sa cause, la coalition Nio Lank a rencontré, hier, le président Abdoulaye Wade. Après les partis politiques, les forces citoyennes, économiques sociales et syndicales, elle peut compter sur le soutien de l'ex-président du Sénégal.

Après l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, Maitre Abdoulaye Wade a reçu, hier, la coalition Nio Lank qui, depuis peu, est dans une optique de rallier toutes les forces vives de la nation à son combat. Selon le porte-parole du jour Fadel Barro, l'ex-président du Sénégal a assuré tout son soutien à la plateforme citoyenne, non sans encourager ses membres.

"Nous avons été frappés par la jeunesse du président Wade. Jeunesse dans ses idées, dans son enthousiasme à parler du Sénégal et dans sa générosité en termes de conseil et de partage d'expérience. En peu de temps, nous avons beaucoup appris de lui. Il a compris notre combat et nous a assuré que les instances du PDS vont bientôt se réunir pour statuer sur son ralliement. Le soutien du parti découlera de ses réunions internes".

Fadel Barro ajoute que les échanges ont également porté sur les conditions d'épanouissement des Sénégalais. "Nous sortons d'ici très réconfortés et motivés, car il représente, pour nous jeunes, une référence de par son parcours. Et il nous a suggéré de continuer la lutte. Au-delà du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade est une personnalité qu'il faut rencontrer dans ce genre de combat", fait-il savoir.

La coalition Nio Lank, Nio Bagn, née de la hausse des tarifs de l'électricité, bénéficie, entre autres, du soutien du Front de résistance nationale et de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Elle entend organiser, demain, une énième manifestation pour dire non à cette hausse.

EMMANUELLA MARAME FAYE