Ciblé par l'Olympique de Marseille, M'Baye Niang (25 ans, 26 matchs et 10 buts en L1 cette saison) plaît aussi en Angleterre.

Dans son édition du jour, L'Equipe annonce que Tottenham s'est positionné pour l'attaquant de Rennes en vue du prochain mercato estival. Pour le moment, il est impossible d'affirmer que le club londonien passera à l'offensive pour un joueur évalué entre 20 et 30 millions d'euros par sa direction.

Ni que l'international sénégalais privilégiera un départ vers Londres, où il n'a aucune certitude d'être titulaire, à un transfert vers Marseille, où André Villas-Boas a déjà évoqué avec lui une possible association avec Dario Benedetto. Mais l'idée d'une aventure chez les Spurs est tout de même séduisante.

…Villas-Boas a déjà discuté avec Niang

Ciblé par l'Olympique de Marseille, l'attaquant rennais M'Baye Niang (25 ans, 26 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a déjà pu s'entretenir avec André Villas-Boas. Dans son édition du jour, L'Equipe révèle que l'entraîneur marseillais a appelé l'avant-centre de Rennes, quelques semaines avant le confinement, pour lui présenter son projet et évoquer brièvement une possible association avec Dario Benedetto dans un 4-4-2. Les deux hommes échangeront à nouveau dans les prochains jours.

Villas-Boas sait que l'ancien Milanais est séduit. Le joueur l'a confié récemment dans le Canal Football Club et se disait même prêt à baisser son salaire pour signer à l'OM. Le plus dur pour les Phocéens sera de convaincre Rennes. Le club breton, qui a dépensé 15 millions d'euros pour l'acheter l'été dernier, n'est pas opposé à un départ de Niang mais réclame entre 20 et 30 millions d'euros. Une somme élevée pour les finances marseillaises.