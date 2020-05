Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, l'attaquant rennais M'Baye Niang (25 ans, 26 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a clairement ouvert la porte à un transfert vers le club phocéen cet été lors d'une interview accordée au Canal Football Club dimanche. Son entraîneur Julien Stéphan a réagi dans les colonnes de Ouest-France.

"Je n'ai pas à juger, chacun est libre de maîtriser sa communication. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on a besoin d'avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu'à Rennes, si on n'est pas collectivement très bons, il y a d'autres clubs qui ont plus de moyens que nous.

Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d'esprit irréprochable et une identification très forte au club", a indiqué le coach des Rouge et Noir. Des propos qui laissent penser que Niang ne serait pas retenu à tout prix s'il demandait à quitter Rennes lors du prochain mercato.